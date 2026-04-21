¿Por qué cuestionada exsecretaria de Quintero tiene contratos simultáneos por $35 millones con el Gobierno Petro?

La exsecretaria María Camila Villamizar, una de las más fieles escuderas del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, tiene por lo menos tres contratos simultáneos y activos con el Gobierno Nacional por un valor de $35 millones al mes.
La situación fue denunciada por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout, quien cuestionó por qué los aliados del exalcalde siguen siendo contratados por varias entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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“Veníamos denunciando cómo los aliados del imputado Daniel Quintero se repartían el botín, ¡y hoy lo seguimos ratificando con pruebas en mano! No fue uno, ni fueron dos... ¡FUERON TRES! ¡En 2026! Tres contratos simultáneos con el Estado para la señora María Camila Villamizar”, expresó el corporado.
El concejal soportó su denuncia pública en un certificado que aparece firmado por la exsecretaria y enviado al director de Gestión Corporativa del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) en Bogotá, Andrés Felipe Barney Berrío.