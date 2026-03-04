Medellín inaugura su primer Centro de Lavado Comunitario para beneficiar a 60 familias: conozca dónde está ubicado

Omaira Pineda tiene 65 años, es líder voluntaria hace 30 y vive en Manrique Las Granjas con su madre, a la que debe cuidar sin falta producto de su estado de salud. A eso se le suman todos los quehaceres del hogar, por lo que su tiempo se ve más que consumido; es rara la vez cuando puede sacar un momento para ella, su descanso y disfrute. Una de las actividades más demandantes para Omaira es lavar ropa, y cada día por medio lo hace. A la semana invierte más de 12 horas en ese proceso, no solo en lavar, también en extender y doblar. Ahora será diferente, tanto para ella como para otras 59 personas.
En la comuna 3 Manrique, más específicamente en la UVA de la Alegría, se inauguró el nuevo Centro de Lavado Comunitario: un espacio con lavadoras y secadoras para que los beneficiarios –quienes fueron seleccionados previamente bajo un proceso en el que se determinó qué tantas cargas y responsabilidades diarias tienen en sus hogares– puedan llevar su ropa dos veces a la semana, la cual, dos horas después, se les entregará limpia y doblada.
