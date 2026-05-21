Bomberos apagaron una montaña en llamas en Medellín y un pirómano intentó prenderla de nuevo

Un pirómano habría intentado prenderle fuego a una montaña poco tiempo después de que los organismos de socorro lograran controlar un incendio de cobertura vegetal que puso en alerta a los habitantes del suroriente de Medellín.

La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien advirtió que el presunto criminal ya está siendo buscado por la Policía.

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De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario distrital, la emergencia se desencadenó al final de la tarde del pasado miércoles 20 de mayo, cuando una columna de humo fue divisada desde gran parte del sur de Medellín, proveniente de las lomas aledañas al Seminario Mayor.

Tras ser alertados de la situación, los organismos de socorro desplegaron de inmediato un operativo y a la zona se dirigieron dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín.