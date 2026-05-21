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Bomberos apagaron una montaña en llamas en Medellín y un pirómano intentó prenderla de nuevo

El presunto pirómano fue avistado por los socorristas que atendieron la emergencia y es buscado por la Policía Metropolitana.

  • Integrantes de los bomberos que apagaron el incendio ocurrido en el sector del Seminario en Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Integrantes de los bomberos que apagaron el incendio ocurrido en el sector del Seminario en Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un pirómano habría intentado prenderle fuego a una montaña poco tiempo después de que los organismos de socorro lograran controlar un incendio de cobertura vegetal que puso en alerta a los habitantes del suroriente de Medellín.

La situación fue denunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien advirtió que el presunto criminal ya está siendo buscado por la Policía.

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De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario distrital, la emergencia se desencadenó al final de la tarde del pasado miércoles 20 de mayo, cuando una columna de humo fue divisada desde gran parte del sur de Medellín, proveniente de las lomas aledañas al Seminario Mayor.

Tras ser alertados de la situación, los organismos de socorro desplegaron de inmediato un operativo y a la zona se dirigieron dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

Gracias a su pronta respuesta, los socorristas pudieron controlar las llamas y evitaron que la conflagración se extendiera a viviendas ubicadas en la zona afectada, que abarcó tanto la Comuna 14 (El Poblado) como la Comuna 9 (Buenos Aires).

Fue luego de que las llamas se apagaran, añadió Gutiérrez, cuando los bomberos avistaron un presunto pirómano que merodeaba por el bosque intentando volver a avivar el fuego.

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Los bomberos alertaron a su vez a la Policía, que llegó al sitio e inició un operativo para dar con el sujeto.

“Prender fuego a nuestras zonas verdes no es una travesura es un acto criminal que pone en riesgo la vida de las personas, las viviendas, el medio ambiente y el trabajo de nuestros organismos de emergencia”, dijo el alcalde.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hubo un pirómano en el incendio del Seminario Mayor en Medellín?
Sí. Según el reporte del alcalde de Medellín, un presunto pirómano fue visto intentando reavivar el fuego poco después de que el incendio fuera controlado por los organismos de emergencia.
¿Dónde ocurrió exactamente el incendio en Medellín el 20 de mayo?
El incendio se registró en las lomas cercanas al Seminario Mayor, en el suroriente de Medellín, afectando zonas de vegetación entre El Poblado y Buenos Aires.
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