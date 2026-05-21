¿Petro puede ser rector de la Universidad Externado cuando salga de Casa de Nariño?

El camino que vaya a tomar el presidente Gustavo Petro después del próximo 7 de agosto, cuando termine su periodo de Gobierno, es una de las incógnitas que hay en el país político. Allí, se hacen “apuestas” sobre si tomará el camino de expresidentes como Belisario Betancur o Juan Manuel Santos o, más bien, el de su némesis Álvaro Uribe. El mandatario estuvo en ronda de medios este miércoles y habló del tema. En la entrevista que le concedió a 6AM W de Caracol Radio, dijo que decidirá cuál será su papel como expresidente dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales. Le puede interesar: Petro le cambió el nombre al ELN y se lavó las manos por los escándalos. “Yo tengo que esperar primero el resultado electoral. Cualquier cosa que haga, digamos, depende del resultado electoral ahora”, expresó el jefe de Estado. Posteriormente, contestó un interrogante sobre si le suena ser rector de la Universidad Externado, de la cual él es egresado de la carrera de economía. “Sí me han ofrecido varias universidades en el mundo”, aseguró y dijo que una de esas es la de Granada. “Que no me disgusta mucho, es lindísimo”, dijo al respecto.

Posteriormente, agregó que no le gustaría irse del país y que para quedarse tendría que “combinar una especie de protección aquí y protección afuera, pero se puede hacer, si no pasa que el pueblo colombiano decida que un Gobierno nos extermine, ¿no?, como dicen explícitamente”. “Sí, me interesaría. No creo que el Externado lo haga. Mi relación no es tan... Yo salí de ahí de economista”, puntualizó. Esa respuesta generó la reacción de varios académicos y graduados de esa institución educativa. Uno de ellos fue el abogado y exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Ramiro Bejarano, quien cuestionó la posibilidad de que el presidente pueda ocupar un cargo directivo en la Universidad Externado. Conozca: Encuestas: ¿influyen en el voto en la recta final hacia primera vuelta?

Durante una entrevista en la mencionada emisora, Bejarano afirmó que esa eventual aspiración carece de viabilidad dentro de la institución académica. Por eso, sostuvo que esa idea no tendría respaldo entre la comunidad universitaria y explicó que la dirección del Externado exige una trayectoria consolidada en el ámbito educativo y una vida ligada a la academia. Esas condiciones, a su juicio, no se cumplen únicamente por haber ejercido la Presidencia de la República. En sus declaraciones, el abogado insistió en que el liderazgo universitario requiere experiencia docente, producción académica y un historial permanente dentro de las aulas y aseguró que los estatutos de la universidad fueron diseñados para evitar que intereses políticos interfieran en su conducción. El jurista también recordó el pasado político de Petro y mencionó su antigua militancia en la guerrilla del M-19. En ese contexto, hizo referencia a la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985, episodio en el que fallecieron varios magistrados y que continúa siendo uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente de Colombia. “Eso no es solo un mal chiste, sino una cosa inverosímil. Por ningún motivo el doctor Gustavo Petro puede soñar con que los externadistas vayamos a permitir o considerar con que sea si quiera portero del Externado y menos rector”, manifestó Bejarano.

Por otro lado, el analista Felipe Zuleta detalló los requisitos establecidos por la normativa interna de esa universidad para aspirar a la rectoría. Entre ellos figura haber ejercido como profesor durante al menos quince años y acreditar actividad docente continua en los tres años previos a una eventual designación. “Hay dos cosas que uno debe decir: primero, hay terror entre los estudiantes de la Universidad y una eventual desbandada. No existe la posibilidad de que Petro pueda ser rector del Externado, bendito sea mi Dios”, expresó Zuleta en su espacio periodístico en Blu Radio. Continúe leyendo: Petro por fin admite errores en su gobierno, aunque culpa a su “ingenuidad” De acuerdo con esas disposiciones, el actual mandatario no cumpliría las condiciones necesarias para ser considerado candidato al máximo cargo administrativo de la universidad. El reglamento de esa institución para elegir rector señala que “para ser elegido Rector(a) se requiere: a) ser egresado de la Universidad; b) ser o haber sido profesor de la Universidad y c) dedicación exclusiva, salvo autorización especial del Consejo Directivo”. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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