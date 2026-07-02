Riesgo sísmico en Medellín: ¿Qué pasaría si tiembla como en Venezuela?

Los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que destruyeron barrios enteros en Venezuela ocurrieron a menos de 1.500 kilómetros de Medellín; la tragedia nos lleva a preguntarnos: ¿qué pasaría si sucede un sismo de esa magnitud en el Valle de Aburrá? ¿Cuán preparados estamos?
Si bien el área metropolitana no es considerada como una zona con amenaza de sismos, el nivel intermedio en que la ubica el Servicio Geológico lo hace vulnerable e invita a no ahorrar esfuerzos en prevención, mitigación del riesgo y el establecimiento de políticas y presupuestos para corregir las falencias constructivas y de una planeación errónea que tiene la ciudad desde el siglo pasado.
Para empezar a comprender la situación desde el punto de vista geográfico hay que decir que Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas (Caribe y Suramericana) y la presencia de múltiples fallas internas (Romeral, Murindó, Bucaramanga y Cauca).
Si bien no todas las zonas del territorio nacional son mayormente susceptibles a la amplificación de ondas sísmicas, de acuerdo con las características geológicas y del tipo de suelo el riesgo puede incrementarse por la vulnerabilidad de las construcciones, sobre todo aquellas que no cumplen con la normativa vigente.
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Ricardo León Bonnet Díaz, profesor de la facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín, fue cocreador del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. Considera que no conocemos cómo está construida gran parte de la ciudad y qué materiales se utilizaron.
“No es que todo el conocimiento milenario o la autoconstrucción sean malos, pero, lamentablemente, en estas grandes ciudades lo que se autoconstruye se hace con lo que hay disponible, con los recursos económicos que se economiza en el cemento, en la calidad de materiales; no hay control ni supervisión técnica, no hay planos estructurales, ni un revisor estructural”, afirmó el experto.