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¡Grandes! Equipo con Bomberos de Envigado rescató entre los escombros a Moisés, un niño de 11 años en Venezuela

El equipo élite Usar Col 1 ayudó a ubicar y salvar a un menor de edad que estaba desde el pasado miércoles en los escombros de un edificio. Bomberos Envigado aportó su experiencia en estas labores.

  • El equipo Usar Col-1, que tiene entre sus integrantes a ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado, rescataron a Moises, un niño de 11 años, en La Guaira. FOTOS: TOMADAS DE VIDEO
    El equipo Usar Col-1, que tiene entre sus integrantes a ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado, rescataron a Moises, un niño de 11 años, en La Guaira. FOTOS: TOMADAS DE VIDEO
  • Este es el equipo Usar Col-1, en el que hay ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado. Fue el que participó en el rescate de Moises en La Guaira. FOTO: CORTESÍA
    Este es el equipo Usar Col-1, en el que hay ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado. Fue el que participó en el rescate de Moises en La Guaira. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 58 minutos
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Con la participación destacada de ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado, el equipo élite Usar Col-1 fue clave en el rescate de Moises, un niño de 11 años que estuvo cuatro días atrapado en los escombros de un edificio de la ciudad de La Guaira, Venezuela, luego del sismo del pasado miércoles.

Este equipo especializado, conformado por 63 rescatistas y cuatro caninos, logró ubicar en la mañana del sábado a este menor de edad, atrapado en un edificio colapsado, y su labor fue clave para poderlo rescatar con vida sobre el mediodía, para llevarlo a un centro asistencial.

Con un trabajo detallado y minucioso, los bomberos de Envigado, Bogotá, Yopal y Cali aportaron sus conocimientos para la ubicación de este menor de edad y con el trabajo conjunto con la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana lograron sacarlo con vida.

Durante el trabajo, que se hizo contrarreloj, se le entregaron altas cantidades de agua a este pequeño para lograr mantenerlo estable e hidratado, mientras los integrantes de este equipo internacional avanzaban en el retiro de los escombros.

Entérese: Bomberos Envigado envió equipo para apoyar labores de búsqueda y rescate en tragedia de Venezuela

“El equipo Usar Col-1 logró establecer contacto con un menor de 11 años atrapado en un edificio colapsado y, desde entonces, concentra todos sus esfuerzos en su rescate”, señalaron desde la Presidencia de Colombia, al conocer la situación con Moises.

Este es el equipo Usar Col-1, en el que hay ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado. Fue el que participó en el rescate de Moises en La Guaira. FOTO: CORTESÍA
Este es el equipo Usar Col-1, en el que hay ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado. Fue el que participó en el rescate de Moises en La Guaira. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con la explicación entregada por uno de los líderes del equipo Usar Col-1, Moises se encontraba a tres metros de profundidad y con equipos especializados se retiraron las placas, de grandes dimensiones, para posteriormente extraerlo.

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En medio de los aplausos de quienes observaban los trabajos de rescate, Moises fue resaltado como uno de los milagros de esta tragedia que deja a 1.430 personas fallecidas y 3.238 lesionados, según la presidenta encargada del vecino país, Delcy Rodríguez.

El contingente del Cuerpo de Bomberos de Envigado que se unió a este grupo está conformado por los bomberos Luisa Pineda, Gabriel Zapata, Wilson Ramírez, Luis Gómez, Juan Ospina, Fabio García, Danny Cano y Carlos González. Todos ellos viajaron desde el pasado jueves a Bogotá y se unieron al equipo en la capital del país.

Llegaron a territorio venezolano en las primeras horas del viernes y desde el primer momento avanzaron en los trabajos de búsqueda para dar con personas que se encontraran con vida y estuvieran atrapadas entre los escombros, siendo Moises el primero de ellos.

Se espera que este personal esté durante 10 días apoyando las labores en medio de esta tragedia que afectó, principalmente, a Caracas y La Guaira, luego del sismo y sus posteriores réplicas.

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