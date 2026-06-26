Medellín y Antioquia se unen para ayudar a Venezuela: estos son los canales habilitados para apoyar al vecino país

Distintas entidades de Medellín y Antioquia están listas para apoyar a los venezolanos que sufrieron la tragedia ocasionada por el sismo del pasado miércoles y sus posteriores replicas. Para ello, distintas entidades habilitaron sus canales de ayuda para recibir las ayudas para mostrar su solidaridad con los afectados por esta emergencia. Las entidades que están coordinando estos apoyos son la Corporación Antioquia Presente y la Cruz Roja Colombiana, quienes recibieron el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para manejar todos estos apoyos.

Estas rutas de solidaridad se brindan luego del sismo que, por ahora, deja 235 personas muertas, 4.300 heridas y un reporte de más de 40.000 reportes de desaparecidos. Para hacer los apoyos económicos, Antioquia presente habilitó su link http://presentes.co/dona, en el que los interesados deben acceder al vínculo ubicado en el cuadro de la campaña “Abracemos a Venezuela”. Entérese: Nuevo balance tras doble terremoto en Venezuela: 235 muertos y 4.300 heridos Con un donativo mínimo de 10.000 pesos, los interesados pueden dar clic en esta ventana y hacerlo desde su entidad bancaria, para que estos recursos puedan ser administrados y entregados posteriormente a las comunidades afectadas. Por su parte, la Cruz Roja Colombiana habilitó otros dos canales para que los interesados en mostrar su solidaridad con los hermanos del vecino país puedan dar sus recursos.

Si quiere hacerlo de manera directa, puede dar sus aportes en la cuenta corriente Davivienda 056 045 506 999 6490, de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. En caso de necesitar el NIT de esta entidad para hacer el aporte, es el 899999025-3. También puede hacerlo en el portal de esta entidad, www.cruzrojacolombiana.org, en el que puede dar aportes desde 10.000 pesos por una vez o, incluso, entregar aportes mensuales para un apoyo sostenido a las víctimas de esta emergencia.

Desde la Cruz Roja Colombiana señalaron que estos dineros serán destinados a la compra de agua potable, alimentos, refugio temporal, kits de aseo, atención médica y restablecimiento de los vínculos familiares de las víctimas. Por el momento, ningún organismo oficial ha anunciado la recepción de ayudas físicas para las víctimas y, en caso de tener prevista una recolección de las mismas, estarán haciendo el anuncio correspondiente mediante los canales oficiales. Le puede interesar: Video | El abrazo de una pareja de adultos mayores que sobrevivió a terremotos en Venezuela: “No te voy a dejar”

Apoyo a los familiares en Medellín

Los venezolanos radicados en Medellín que no sepan de sus familiares tras el sismo del pasado miércoles o que ya hayan recibido alguna mala noticia al respecto pueden contar con apoyo psicosocial por parte de la Alcaldía de Medellín. Para ello se habilitó un punto en el Centro Intégrate, ubicado en la carrera 49 n.° 58-40, en el barrio Prado, en el centro de Medellín. Allí estará habilitado un equipo de profesionales preparado para dar el apoyo emocional a los afectados por esta emergencia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó: “Ponemos a disposición nuestra experiencia en gestión del riesgo de desastres, nuestra metodología de evaluación de daños y análisis de necesidades posdesastres, así como nuestro equipo técnico y nuestras herramientas tecnológicas de aplicación móvil para apoyar la identificación rápida de afectaciones, la evaluación de la habitabilidad y seguridad de las edificaciones, y la priorización de las necesidades de las comunidades más afectadas”. Adicionalmente, mediante la Cruz Roja Colombiana se habilitó la ruta para el restablecimiento de contactos familiares, en el número de WhatsApp 317 592 4024, el correo electrónico rcf@crantioquia.org.co y la línea 132 desde celular. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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