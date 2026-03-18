Con cierre del puente de La Iguaná se inició fase clave del Metro de la 80 en Medellín

Con el fin de acometer la intervención generando el menor número de traumatismos, la secretaría de Movilidad de Medellín diseñó un plan de desvíos vehiculares que informó a la ciudadanía. De cualquier manera, la entidad recomendó a quienes suelen transitar por esta zona de la ciudad disponer en adelante de una mayor cantidad de tiempo al acostumbrado para poder llegar sin apuros a sus lugares de destino.

Sin mayores contratiempos comenzó el cierre del puente de La Iguaná sobre la avenida 80, en Robledo, con el fin de acometer adaptaciones que se inscriben dentro de las obras del Metro de la 80 en esta parte de la capital antioqueña.

El cierre de este miércoles, 18 de marzo, corresponde solo al lado oriental de esta infraestructura ubicada entre el Éxito de Robledo y Mixi Mall. Debido a ello, las autoridades de movilidad recomendaron desviarse por la calle 59 en sentido sur norte y luego tomar la carrera 78 subiendo para posteriormente retomar la avenida 80.

En el costado occidental se tiene previsto también una clausura temporal por obras, pero solo a partir del próximo lunes, 23 de marzo.

Las obras del tren ligero de la 80 implican la de demolición del puente en el sector antes descrito y la construcción de uno nuevo

Será una intervención compleja que harán por etapas. La primera consiste en la relocalización de redes de servicios públicos; la segunda es el derribamiento del puente existente para abrirle campo al de reemplazo.

Hace algunos días el secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo, indicó que los trabajos se programaron para las 24 horas del día, buscando que puedan culminarse lo más pronto posible.

“La demolición del puente sobre la quebrada La Iguaná es un paso clave para avanzar en el proyecto Metro de la 80. La nueva estructura permitirá mejorar la movilidad en este corredor estratégico del occidente de Medellín y garantizar las condiciones para la futura operación del sistema. Su construcción contempla actividades de cimentación, apoyos, montaje de superestructura y adecuación de vías”, apuntó.

Al cierre del año pasado, dentro de los principales hitos alcanzados por el proyecto se destacaban la construcción de una subestación de energía de EPM que suministrará el fluido eléctrico necesario para la futura línea de transporte, así como el avance de los trabajos de cimentaciones y subterráneos necesarios para la megaobra.

Pese a que el proyecto ha garantizado su continuidad, uno de los frentes de incertidumbre que se mantiene se asocia a la financiación por parte del Gobierno Nacional.

En enero pasado se conoció por ejemplo que la Nación estaba colgada con el pago de los recursos correspondientes a la vigencia 2025 y tras varias reuniones y tensiones administrativas, accedió a desembolsar $85.000 millones, equivalentes al 25% de lo adeudado.

A raíz del inicio de los trabajos en el puente de La Iguaná, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que para que las obras se puedan ejecutar serán necesarios varios cierres parciales en dos frentes de la Avenida 80: uno entre las calles 60 y 92 y otro entre las calles 59 y 60.

Inicialmente se tiene previsto que estos cierres se hagan en horarios nocturnos, por lo menos hasta el 18 de marzo, buscando causar el menor traumatismo posible en la movilidad.