Con cierre del puente de La Iguaná se inició fase clave del Metro de la 80 en Medellín

Sin mayores contratiempos comenzó el cierre del puente de La Iguaná sobre la avenida 80, en Robledo, con el fin de acometer adaptaciones que se inscriben dentro de las obras del Metro de la 80 en esta parte de la capital antioqueña.
Con el fin de acometer la intervención generando el menor número de traumatismos, la secretaría de Movilidad de Medellín diseñó un plan de desvíos vehiculares que informó a la ciudadanía. De cualquier manera, la entidad recomendó a quienes suelen transitar por esta zona de la ciudad disponer en adelante de una mayor cantidad de tiempo al acostumbrado para poder llegar sin apuros a sus lugares de destino.