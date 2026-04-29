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Cerraron el metrocable de San Javier por problemas técnicos

La suspensión del servicio inició desde las 7:00 de la mañana de este miércoles.

  • La línea J une al sistema metro con gran parte del noroccidente de Medellín. FOTO: Mauricio Palacio Betancur
    La línea J une al sistema metro con gran parte del noroccidente de Medellín. FOTO: Mauricio Palacio Betancur
El Colombiano
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hace 51 minutos
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El metrocable entre San Javier y La Aurora, Línea J, fue cerrado durante la mañana de este miércoles por un inconveniente técnico.

La suspensión fue informada por el Metro de Medellín hacia las 7:08 de la mañana, en un reporte en el que especificó que están cerradas todas las estaciones de ese sistema, que une a la Línea B del metro con gran parte del noroccidente de Medellín.

Por ahora, la entidad no ha entregado mayores detalles de los problemas técnicos, ni se sabe cuándo se restablecería el servicio.

Noticia en desarrollo.

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