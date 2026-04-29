Cerraron el metrocable de San Javier por problemas técnicos

El metrocable entre San Javier y La Aurora, Línea J, fue cerrado durante la mañana de este miércoles por un inconveniente técnico.

La suspensión fue informada por el Metro de Medellín hacia las 7:08 de la mañana, en un reporte en el que especificó que están cerradas todas las estaciones de ese sistema, que une a la Línea B del metro con gran parte del noroccidente de Medellín.

Por ahora, la entidad no ha entregado mayores detalles de los problemas técnicos, ni se sabe cuándo se restablecería el servicio.

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