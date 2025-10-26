“Damos por superada la contingencia”: Línea A del Metro de Medellín ya funciona completa

“ Damos por superada la contingencia ”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez. “El sistema esta listo en tiempo menor al que se creía requerido para arreglar esta situación casi que nos adelantamos dos días”, expresó.

La noticia fue entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, quienes señalaron que desde las 4:00 de la tarde el sistema ya funciona con normalidad.

La Línea A del Metro de Medellín restableció su servicio completo durante la tarde de este domingo, luego de que concluyeran en tiempo récord los trabajos para corregir una socavación que afectó el paso de los trenes entre las estaciones Aguacatala y Poblado.

Desde la mañana de este domingo, Gutiérrez ya había anticipado algunos avances de las labores de pruebas en el punto de la socavación, que inicialmente comprendieron el paso de trenes a baja velocidad y posteriormente a 80 kilómetros por hora.

A raíz del rigor que demandan dichos testeos, el Metro había sido cauto y señalado que la fecha de restablecimiento de la operación en la línea A era durante la madrugada del martes, sin embargo el proceso logró concluirse mucho antes.

Pese a que el recorrido de los trenes ya es normal, Gutiérrez señaló que las rutas de buses padrones que se desplegaron por la Avenida Las Vegas entre Aguacatala y Poblado para atender a los viajeros afectados seguirán funcionando provisionalmente este domingo, buscando no perjudicar a quienes aún desconocen la noticia.

Por su parte, el gerente Elejalde sostuvo que el restablecimiento del servicio está acompañado de todos los estándares de seguridad y el cumplimiento de los protocolos técnicos.

“Aquí lo importante es que se logra restablecer el servicio, para que la ciudadanía se pueda preparar para una semana totalmente normal a partir de la madrugada de mañana lunes”, dijo el gerente.

Entérese: ¿Para qué son las bolsas que aparecen por las estaciones del Metro de Medellín?