Tras caída de la segunda reforma tributaria, Petro amenaza con recortes a inversión, vías 4G y Metro de Bogotá

La reforma tributaria por $16,3 billones que el Ministerio de Hacienda trató de sacar adelante volvió a quedarse sin aire legislativo. La Comisión Cuarta del Senado decidió archivar el proyecto al votar en contra de la ponencia presentada por el Gobierno.
Este revés no es nuevo para el Gobierno. Un episodio similar ocurrió el año pasado, cuando la Ley de Financiamiento por $12 billones también se hundió, obligando al Ejecutivo a recortar y reprogramar parte de su gasto previsto.
La votación terminó con cuatro apoyos —de los liberales Laura Fortich, Claudia Pérez y John Roldán, además de Aida Avella (Pacto Histórico)— frente a nueve votos en contra de congresistas del Centro Democrático, Aico, Cambio Radical, Partido de la U, Alianza Verde, Conservador y ADA.
Con la caída del proyecto, el Presupuesto General de 2026 deberá ajustarse: pasará de los $546,9 billones propuestos a $530,6 billones, debido a que los recursos adicionales que pretendía incorporar el Gobierno quedaron por fuera.