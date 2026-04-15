Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metro

Las obras del metrocable de San Antonio de Prado será una realidad, anunciaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde. Con esta obra, los habitantes del corregimiento podrán salir al metro en 20 minutos, cuando ahora se pueden demorar tres horas.
El alcalde anunció que el proyecto se encuentra en etapa de estudios y la idea es que las obras comiencen en el segundo semestre del año entrante y la idea es que comience operación en 2030.
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