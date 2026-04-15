Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metro

Las obras del metrocable de San Antonio de Prado será una realidad, anunciaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde. Con esta obra, los habitantes del corregimiento podrán salir al metro en 20 minutos, cuando ahora se pueden demorar tres horas. El alcalde anunció que el proyecto se encuentra en etapa de estudios y la idea es que las obras comiencen en el segundo semestre del año entrante y la idea es que comience operación en 2030. Conozca también: Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado

“Esta es una de las obras más importantes que se construirán y será el metrocable más largo de todos, con cinco kilómetros de recorrido. Con esto buscaremos que una comunidad que puede demorarse hasta tres horas para ir al centro, hoy lo haga en menos de 20 minutos. Es una deuda histórica”, explicó el alcalde Gutiérrez. El mandatario hace referencia a que, en la actualidad, solo para ir desde Itagüí hasta este corregimiento, por ambos corredores, las personas se pueden demorar hasta una hora para llegar a sus destinos. Entérese: Gobierno Petro transferirá el 17 % de la plata que debía girar en 2025 para el Metro de la 80

Estas serán las cinco estaciones que conformarán este proyecto de transporte, que pasará por tres municipios del Valle de Aburrá. FOTO: CORTESÍA

María Consuelo Betancur, habitante de toda la vida de este corregimiento, aseguró que este proyecto le va a cambiar la vida a sus habitantes para ir a los trabajos o, para el caso de ella, reducir la posibilidad de perder una cita médica. “Hemos perdido muchas citas médicas por cuenta de las dificultades que hay para transportarnos, pero este metrocable nos va a cambiar la vida, cuando comience a funcionar, porque nos va a reducir mucho los tiempos de viaje”, explicó esta residente. Le puede interesar: ¡Qué orgullo! El metro de Medellín, entre los 10 mejores sistemas de transporte público del mundo Dentro de la estructuración de este proyecto se prevé que cuente con seis estaciones y tenga 38 pilonas para que soporten el paso de los cables. La idea es beneficiar a 30.000 usuarios, principalmente habitantes de este corregimiento, todos los días. Las seis estaciones estarán en Itagüí, La Estrella y este corregimiento del occidente de Medellín. Se espera que los estudios terminen en el primer semestre del año entrante y a partir del segundo semestre se comenzarían a contar los 30 meses que se demoraría la obra. Lea también: Al Metrocable lo han parado más de 130 veces por las tormentas y se viene el riesgo por las cometas

El valor estimado para estos trabajos será de 1,3 billones de pesos, que serán de recursos directos de la Alcaldía de Medellín y del Metro de Medellín, aunque el mandatario reconoció que en el camino podría haber variaciones de este monto. En San Antonio de Prado ya se sueñan con su metrocable, no solo por la comodidad de este servicio de transporte, sino también porque podría ser el fin de interminables horas de viaje.

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