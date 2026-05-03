Asesinaron a mujeres en Caldas y Turbo: van 4 en una semana en Antioquia

Dos asesinatos de mujeres este fin de semana en Caldas y Turbo tienen preocupados a las autoridades toda vez que sus victimarios serían allegados.





El primer incidente ocurrió en la madrugada del pasado viernes 1 de mayo en el municipio de Caldas, al sur del Aburrá. En su casa del cruce de la carrera 50 con la calle 110 Sur, en el barrio El Pombal de este territorio, fue asesinada una mujer identificada como María Teresa Martínez, de 45 años. Lo increíble del caso es que las autoridades señalan a su propio hijo como el responsable de haberle quitado la vida a cuchilladas.



Ante los gritos de auxilio de la víctima, los vecinos llamaron a las autoridades. Al sitio llegaron varios policías, quienes, según la comunidad, forzaron la reja para ingresar a la vivienda y después de no obtener respuesta de un llamado, entraron y encontraron el cuerpo sin vida de María Teresa con heridas ocasionadas de cuchillo.

Según el reporte judicial, en una habitación estaba el presunto agresor de 26 años, acostado en una cama, también lesionado.

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En medio del procedimiento, el joven atacó a un policía, por lo que otro uniformado accionó su arma de dotación, hiriendo a su compañero y al agresor, quien fue reducido posteriormente.

Según la Policía Metropolitana, el detenido presenta antecedentes por los delitos de tráfico de drogas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales.



El presunto asesino presenta problemas mentales al parecer aumentados por su adicción a las drogas. Además, este amenazaba constantemente a su madre cuando esta no le daba plata.