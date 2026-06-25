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El partido Colombia vs. Congo impulsó el consumo digital en Colombia. DiDi reportó aumentos en domicilios, compras de conveniencia y movilidad, con Bogotá, Medellín y Cali liderando la actividad.
Esos puntos suman 54.743 votos a favor del que perdió, mientras que en ocho ocurrió lo mismo a favor del abogado. La diferencia entre uno y otro es abismal. ¿Qué quiere decir esto?
La líder opositora reapareció para enviar un mensaje de solidaridad a su país, que sufrió dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.
La cartera alista un nuevo decreto que aumentaría la tarifa de gravámenes entre 10 y 20 puntos porcentuales de diferentes productos de consumo.
El balance preliminar hasta este jueves a mediodía es de 188 muertos y 1.520 heridos tras los terremotos registrados en la noche del miércoles, que golpearon con mayor fuerza a Caracas y La Guaira.