Rubiela necesita tratamiento urgente para su cáncer, pero Nueva EPS en Medellín dice que no tiene oncólogo

Lo que empezó como un “nacido” en la parte superior en la cabeza de Ana Rubiela Tamayo, hoy es un “cráter” cancerígeno que cada vez le toma más ventaja y pone en riesgo su vida. Hace casi dos meses, esta señora de 75 años de edad que vive en Niquía, al Norte del Valle de Aburrá, está esperando una remisión por parte de la Nueva EPS a una consulta por primera vez con el cirujano oncólogo; sin embargo, a pesar de tener la orden médica que así lo indica, aún no le han asignado un especialista para que la examine. Cada día que pasa sin recibir la atención que necesita es una odisea para ella y su familia. Apenas puede soportar el dolor, y si bien su círculo no vive en carne propia ese mismo martirio, padece ante cada señal de agonía de Ana Rubiela. Lea más: “Mientras mueren los pacientes, están contratando ejércitos electorales”: Andrés Forero Y es que, de acuerdo con el testimonio de su hija, Ana Patricia Agudelo, no saben qué más hacer para que desde la Nueva EPS le brinden el servicio que su madre suplica. Han interpuesto tres PQRS y una tutela, y si bien esta última falló a su favor, la Entidad Promotora de Salud aún no ha procedido en el caso. La desesperación y la urgencia los ha obligado a pagar de manera particular consultas, biopsias y otro tipo de exámenes, gastando casi $2 millones en menos de un año, con el único propósito de verla mejorar y sanar, pero sus esfuerzos, a pesar de buenos, no han sido suficientes, pues sí o sí la paciente requiere una intervención quirúrgica inmediata. “Fuimos hasta la Nueva EPS y registramos toda la evidencia de las medidas que interpusimos y la papelería que tenemos sobre el caso. Dijeron que nos daban respuesta en uno o dos días y esta es la hora que nadie nos llama, no nos dicen nada, y a mi mamá cada día se le abre más ese hueco que tiene en la cabeza. Es que la orden ya nos la dieron, pero lo que dicen ellos es que no hay quién la atienda, que no hay un prestador de servicio disponible”, dijo Ana Patricia Agudelo, la hija.

Síntesis del caso de Ana Rubiela

En mayo del año pasado, un “granito” se asomó en la cabeza de Ana Rubiela. En un primer momento nada parecía fuera de lo normal, era algo simple, que quizá en un par de días desaparecería. Pasó el tiempo y el granito no secó, todo lo contrario: empezó a enrojecerse y a ponerse más grande, a lo que la familia inmediatamente le dio prioridad y buscó atención médica. Al no ser algo catalogado como urgencia y ver que las citas con la EPS estaban lejanas, acudieron a un servicio de médico en casa. El primer diagnóstico fue que tenía un “nacido”, por lo que le enviaron los medicamentos necesarios para curarlo. En la Nueva EPS y según lo que dijo su hija, tras una primera revisión también le confirmaron que era un forúnculo, así que siguieron con el tratamiento indicado. No obstante, nada lograba detener el absceso e incluso se hacía más grande; fue en ese momento que la familia de Ana Rubiela y nuevamente, ante la escasez de citas en su Entidad Promotora de Salud, la llevó donde un médico particular. Allí las cosas empezaron a tornarse grises, pues de acuerdo con la evaluación dijeron que podría tratarse de un tipo de cáncer, y señalaron que era necesaria una biopsia. Dicho examen se llevó a cabo en julio de 2025 y arrojó como diagnóstico principal un “tumor de comportamiento incierto o desconocido de la piel”, lo que aumentó significativamente la preocupación en los hijos y allegados de Ana Rubiela. Entérese: Los embargos de $2,1 billones a Nueva EPS que la tienen pasando aceite para operar Una segunda biopsia que le realizaron en noviembre del año pasado —esta sí fue autorizada por la Nueva EPS— arrojó que era un “carcinoma escamocelular infiltrante bien diferenciado, nivel II”, con lo que se confirmó la presencia cancerígena. Después de eso y hasta ahora, entre revisiones con dermatólogos, múltiples exámenes e incluso hospitalizaciones, el padecimiento de la septuagenaria no se detiene. El cáncer es cada vez más agresivo y los tratamientos poco útiles; es por eso que su familia pide para ella una intervención inmediata antes de que sea demasiado tarde. “A ella me le estaban haciendo unas curaciones cerca a Fabricato, en Bello, remitidas desde la Nueva EPS, pero como no le paraba la infección, de ahí me la remitieron para Heridas en la Clínica León XIII. Eso fue hace unas tres semanas, y nadie contesta. Incluso, hemos ido personalmente con la orden en mano y dicen que esos trámites deben hacerse por teléfono o por canales virtuales, nos tienen de aquí para allá. Nos toca pagarle a una enfermera particular para que, dos veces por semana, le haga las curaciones y los lavados, y cada sesión cuesta unos $150.000”, añadió Ana Patricia.

¿Qué dice el fallo de la tutela?