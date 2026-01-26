x

¿Le meterán mano a los estatutos de la UdeA? Nuevo rector dejó entrever posibles cambios

Héctor Iván García, nuevo rector de la Universidad de Antioquia y cuota del Ministerio de Educación, no cerró la puerta a futuros ajustes en el reglamento interno de la institución.

    Héctor Iván García, a su vez, señaló que él no es un agente del Gobierno Nacional, y que el petrismo no se tomó la Universidad de Antioquia. FOTO Juan Antonio Sánchez y cortesía.
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
En medio de la crítica situación que vive la Universidad de Antioquia después de la remoción de John Jairo Arboleda el pasado 29 de diciembre por parte del Gobierno Nacional, las más recientes declaraciones de Héctor Iván García García, el nuevo rector nombrado a dedo por el Ministerio de Educación, podrían poner más tenso el panorama.

Lea más: Llegó el rector que puso Petro y de inmediato el Gobierno Nacional giró $208.000 millones para la UdeA

Y es que si bien a través de sus redes sociales, García ya había hecho pública la información sobre su posesión como rector “temporal” de esta universidad, en una entrevista que concedió a De La Urbe, medio de la Facultad de Comunicación de la UdeA, ahondó por primera vez en algunos temas álgidos relacionados con lo que viene para esta institución de carácter público, uno de ellos, por no decir el más importante, es el de los estatutos.

La mención surgió cuando García comenzó a referirse a las “medidas inmediatas” que, a su juicio, debían tomarse en la universidad como parte del plan de mejoramiento ordenado por el Gobierno Nacional.

Además de anunciar una comisión financiera para revisar la universidad, señaló otros puntos a tener en cuenta.

En primer lugar, aseguró que se ideará una intervención inmediata al Hospital Alma Máter, pues desde que era IPS Universitaria él hizo parte del observatorio de la entidad y considera indispensable un plan para mejorar la situación allí. Adicionalmente, sugirió que se debe analizar cómo están siendo utilizados los espacios universitarios, para garantizar, por medio de diversas estrategias, la paz y sana convivencia.

Luego, fue cuando dio pie al comentario de una posible reforma estatutaria a corto y mediano plazo, a lo que le preguntaron cuáles serían los alcances si se llevara a cabo algo así. García dejó entrever que esa puerta no está cerrada.

“Esta comisión en especial es una que amerita la participación y necesita la participación de los universitarios. En la metodología que se está diseñando debemos tener la posibilidad de que todos los universitarios, los estudiantes, los profesores, los empleados no docentes, las autoridades académicas, puedan expresarse”, dijo.

“Yo sé y he sido testigo de que hacer una reforma del Estatuto General en la Universidad es traumático, bastante complicado, pero sí debemos tener en este grupo y en esta gran discusión sobre las reformas estatutarias la posibilidad de la participación, saber cuáles son los consensos y cuáles son los disensos; y hay un asunto muy importante: tenemos que trabajar con perspectiva del tiempo que tenemos para hacer este tipo de cosas”, dijo García.

A renglón seguido, precisó que todas las propuestas serán acogidas y evaluadas, y que una vez establezcan en qué están y no están de acuerdo, procederán.

Básicamente, los estatutos son un conjunto de normas que establecen el adecuado orden de una institución, y a su vez, constituyen el marco legal de la misma.

Una modificación en los estatutos, sea en la Universidad de Antioquia o en cualquier entidad, se traduce en sustanciales cambios en el funcionamiento interno y el cómo, de ahí en adelante, se tomarán futuras decisiones.

Es por eso que cuando se habla de cambios estatutarios en la UdeA, y más, teniendo en cuenta la situación en la que está inmersa producto de la intervención del Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro, de inmediato se generan dudas respecto a por qué se acude a dichas modificaciones y con qué fines.

Entérese: “La autonomía universitaria tiene sus límites”: nuevo rector de la UdeA habló sobre intervención del Gobierno Nacional

Una de las más grandes preocupaciones que se derivan ante posibles modificaciones en los estatutos, es que el principio de autonomía universitaria se vea afectado, y que, en su nombre, desde el Gobierno, se promuevan cambios para modificar el sistema de pesos y contrapesos en la universidad.

Cabe recordar que la universidad quedó desde hace varias semanas en un limbo jurídico, ya que mientras García asumió su cargo, la renuncia del rector John Jairo Arboleda – la cual presentó en una carta abierta después de conocer de su suspensión y remoción –, no ha sido aceptada por el CSU (Consejo Superior Universitario), una situación inédita en la historia de esa universidad.

