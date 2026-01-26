¿Le meterán mano a los estatutos de la UdeA? Nuevo rector dejó entrever posibles cambios

En medio de la crítica situación que vive la Universidad de Antioquia después de la remoción de John Jairo Arboleda el pasado 29 de diciembre por parte del Gobierno Nacional, las más recientes declaraciones de Héctor Iván García García, el nuevo rector nombrado a dedo por el Ministerio de Educación, podrían poner más tenso el panorama.

Y es que si bien a través de sus redes sociales, García ya había hecho pública la información sobre su posesión como rector “temporal” de esta universidad, en una entrevista que concedió a De La Urbe, medio de la Facultad de Comunicación de la UdeA, ahondó por primera vez en algunos temas álgidos relacionados con lo que viene para esta institución de carácter público, uno de ellos, por no decir el más importante, es el de los estatutos.

La mención surgió cuando García comenzó a referirse a las “medidas inmediatas” que, a su juicio, debían tomarse en la universidad como parte del plan de mejoramiento ordenado por el Gobierno Nacional.

Además de anunciar una comisión financiera para revisar la universidad, señaló otros puntos a tener en cuenta.

En primer lugar, aseguró que se ideará una intervención inmediata al Hospital Alma Máter, pues desde que era IPS Universitaria él hizo parte del observatorio de la entidad y considera indispensable un plan para mejorar la situación allí. Adicionalmente, sugirió que se debe analizar cómo están siendo utilizados los espacios universitarios, para garantizar, por medio de diversas estrategias, la paz y sana convivencia.

Luego, fue cuando dio pie al comentario de una posible reforma estatutaria a corto y mediano plazo, a lo que le preguntaron cuáles serían los alcances si se llevara a cabo algo así. García dejó entrever que esa puerta no está cerrada.

“Esta comisión en especial es una que amerita la participación y necesita la participación de los universitarios. En la metodología que se está diseñando debemos tener la posibilidad de que todos los universitarios, los estudiantes, los profesores, los empleados no docentes, las autoridades académicas, puedan expresarse”, dijo.

“Yo sé y he sido testigo de que hacer una reforma del Estatuto General en la Universidad es traumático, bastante complicado, pero sí debemos tener en este grupo y en esta gran discusión sobre las reformas estatutarias la posibilidad de la participación, saber cuáles son los consensos y cuáles son los disensos; y hay un asunto muy importante: tenemos que trabajar con perspectiva del tiempo que tenemos para hacer este tipo de cosas”, dijo García.