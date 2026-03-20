Despegaron las obras en jardín de Buen Comienzo de Primavera Norte

Con trabajos de topografía, excavación de pilas y remoción de material, la Alcaldía de Medellín arrancó con la construcción del nuevo jardín infantil Buen Comienzo que estará ubicado en Parques del Río Norte o Primavera Norte.
La obra demandará una inversión superior a los $30.000 millones y busca convertirse en uno de los espacios más importantes de la ciudad para la atención de la primera infancia.
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El recinto está proyectado para entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.