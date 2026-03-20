Despegaron las obras en jardín de Buen Comienzo de Primavera Norte

Con trabajos de topografía, excavación de pilas y remoción de material, la Alcaldía de Medellín arrancó con la construcción del nuevo jardín infantil Buen Comienzo que estará ubicado en Parques del Río Norte o Primavera Norte. La obra demandará una inversión superior a los $30.000 millones y busca convertirse en uno de los espacios más importantes de la ciudad para la atención de la primera infancia. Le puede interesar: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias El recinto está proyectado para entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

Según la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), tendrá capacidad para atender a 300 niñas y niños. Su diseño arquitectónico contempla un edificio de tres niveles. En el primer piso, además de los servicios de acceso y el comedor, funcionará una lavandería comunitaria concebida como un apoyo directo para las familias del sector. Lea también: Estación, que estuvo en disputa por su uso, ahora atenderá a la primera infancia en Medellín: llevaba 2 años cerrada El segundo piso albergará siete salas especializadas en atención pedagógica y diversas zonas de juego orientadas al desarrollo psicomotriz de los menores. Por su parte, en el tercer nivel se distribuirán tres salas adicionales, áreas recreativas al aire libre y los espacios destinados al bienestar del personal docente y administrativo.

El proyecto se enmarca en el megaproyecto de Parques del Río Norte o Primavera Norte, que comprende una transformación de más de 70.000 metros cuadrados de espacio público en el costado oriental de la estación Acevedo del metro. Actualmente, el complejo presenta un avance del 15 % en su ejecución.

Así luciría el futuro jardín de Buen Comienzo cuando sea terminado.