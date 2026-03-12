Pascual Bravo ya tiene nueva rectora: Liliana Restrepo Villa; exsecretario de Quintero no alcanzó

Todos los candidatos expusieron sus propuestas ante el Consejo Directivo y parte de la comunidad educativa del Pascual Bravo. Después de eso, por medio de votación, se eligió a Restrepo Villa como rectora.

“Después de escuchar las propuestas de 16 candidatos, fue elegida Liliana, a quien le deseamos muchos éxitos en la conducción de la institución universitaria para el periodo 2026-2030. Felicitaciones. También cuenta con un consejo directivo que estará dispuesto a que trabajemos juntos por el bienestar de la institución”, dijo la presidenta del Honorable Consejo Directivo, Carolina Franco Giraldo.

Esta mujer, quien según la institución cuenta con una amplia trayectoria profesional y experiencia en el campo educativo, ha estado en cargos directivos, docentes y de asesoría en diferentes universidades.

Este jueves 12 de marzo se dio a conocer al nuevo rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el periodo 2026-2030. Se trata de Liliana Patricia Restrepo Villa, administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, Especialista en Docencia Universitaria y Magíster en Educación.

Entre los opcionados, estaba un nombre que encendió la polémica una vez se supo de su postulación para la rectoría de esta institución de educación superior: Alejandro Matta, el exsecretario de Juventud del gabinete de Daniel Quintero en la pasada alcaldía.

En octubre de 2022, tras renunciar a su cargo como secretario de la Juventud, Matta llegó al Pascual Bravo y allí fue nombrado como vicerrector de docencia, cargo en el que se mantiene hasta este año.

Como él, fueron muchos los funcionarios de la alcaldía que optaron por dar un paso al costado ese mismo año para salir de una administración que estuvo -y aún sigue- en medio de polémicas y cuestionamientos. En el caso de Matta, su salida se produjo el 17 de enero, fecha en la que se señaló que abandonaría su cargo para liderar como abogado el proceso de defensa de Quintero por la revocatoria en su contra. Este último proceso, cabe recordar, nunca llegó a las urnas por cuenta de una resolución de la Registraduría, que terminó siendo tumbada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en 2025, ya cuando el gobierno había terminado.

Según señalaron a este diario varias fuentes internas de esa institución, la candidatura de Matta ya venía cantada desde antes de que se conociera el listado definitivo, y gracias a su experiencia desde el gobierno pasado ya estaría pisando fuerte en la puja y tendría por lo menos tres votos asegurados; no obstante, para ser elegido rector tendría que haber sacado por lo menos 5 votos de los 9 posibles en el Consejo Directivo.

Entérese: Universidad EIA nombra a Nathalia Vélez como rectora (e) tras renuncia de José Manuel Restrepo, ¿de quién se trata?

Adicionalmente y de acuerdo con esas mismas fuentes, Matta es cercano al rector saliente Juan Pablo Arboleda Gaviria, quien también viene del gobierno pasado. Una razón más que alimentaba las suspicacias de su posible elección.

Si bien Restrepo Villa fue nombrada como la nueva rectora, es probable que algunos de los cuestionamientos a la institución continúen, teniendo en cuenta que ella junto con Matta y la vicerrectora de Investigación y Extensión, Carmen Elena Úsuga, hacen parte del Consejo Académico.

Además, en 2024, el Pascual Bravo estuvo bajo escrutinio público cuando se hicieron públicos por lo menos 16 contratos que allí se habrían firmado con personas cercanas al exsecretario de No Violencia y excandidato a la Alcaldía, Juan Carlos Upegui.