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¡Pilas! Este lunes regresa el pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá con esta rotación

La restricción volverá con la rotación vigente para este semestre y lo hará con sanciones económicas. No habrá periodo pedagógico.

  • La medida del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá regresa este lunes 6 de abril con sanciones para quienes circulen sin poder hacerlo. FOTO: Manuel Saldarriaga
    La medida del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá regresa este lunes 6 de abril con sanciones para quienes circulen sin poder hacerlo. FOTO: Manuel Saldarriaga
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

05 de abril de 2026
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En medio del sinsabor por el final del puente más largo de cada año, para los medellinenses llega otra novedad: se acabó la suspensión del pico y placa en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. Así estaba acordado cuando se anunció la suspensión de esta restricción antes del comienzo de la Semana Mayor.

A partir de hoy lunes 6 de abril vuelve la restricción entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche para los carros particulares con placas finalizadas en 1 y 7 y para las motocicletas de 2 y 4 tiempos que tengan estos mismos números en su primer dígito.

Los conductores que circulen con esta restricción se verán avocados a una sanción de 633.111 pesos, equivalentes a 52,99 Unidades de Valor Básico (UVB), sistema con el que se calculan los comparendos de tránsito desde 2024.

El pico y placa para el resto de los días, cada semana será el siguiente: martes: 0 y 3, miércoles: 4 y 6, jueves: 5 y 9 y viernes: 2 y 8. Aplica de la misma manera, para carros particulares con el último dígito y para motos con el primero.

Entérese: No solo será en Medellín: levantan el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante Semana Santa

El regreso de esta restricción se hará de manera conjunta en los 10 municipios del Valle de Aburrá, los mismos que habían tomado la determinación de levantarla los días santos para que los turistas no tuvieran problemas en visitar la ciudad.

En Medellín, el pico y placa no aplicará en el Sistema Vial del Río, que incluye la autopista Sur y la avenida Regional, ni en la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y los cinco corregimientos del municipio.

En Bello no se cobra en la autopista Medellín-Bogotá ni en la vía Pajarito-San Félix, en la Medellín-San Pedro de los Milagros.

En Envigado no rige la medida en la avenida Regional ni en la Loma del Escobero, la Transversal de La Montaña y la vía Las Palmas, mientras que en Itagüí aplica desde finales de enero la libertad de circulación en la autopista Sur.

Le puede interesar: Fin del pico y placa en la autopista Sur, de Itagüí: lo iban a quitar solo dos meses, pero al fin lo levantaron del todo

Caldas permite circulación en la variante a Caldas y la vía vieja a Caldas y en La Estrella también hay exención en estos dos corredores y en la autopista Sur. En Sabaneta se puede transitar con pico y placa en la variante a Caldas y la avenida Regional.

En el norte Barbosa y Girardota no aplican sanciones por circular por la vía Bello-Hatillo, conocida también como la autopista Norte y en Copacabana no aplica la medida en este mismo corredor ni en la autopista Medellín-Bogotá.

En el único corredor nacional o departamental en el que hay pico y placa son en la autopista Norte y la avenida Regional, en Bello, por cuenta de las congestiones que se puedan generar en la glorieta de Niquía.

Esta determinación, según la Alcaldía de Bello, tendrá vigencia hasta que terminen las obras del intercambio de la quebrada La Seca, que ya comenzaron y se espera que terminen para finales de 2027.

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