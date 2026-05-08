Dron encontrado con explosivos cerca de Catam, en Bogotá, sería de las disidencias y era controlado a través de fibra óptica

Aún hay preguntas sobre el hallazgo de un dron con explosivos en predios cercanos a la base militar de Catam en Bogotá, que también comparte algunas pistas con el aeropuerto El Dorado. El artefacto sería de las disidencias de las Farc.

Así lo ha revelado la Inteligencia Militar ante medios nacionales, quienes atribuyen este dron cargado con C4 a la estructura Carlos Patiño, que está bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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Al parecer, labores de inteligencia iniciadas meses atrás en el departamento del Cauca fueron las que permitieron rastrear la posible ubicación del dron en Bogotá. Otra de las razones para que autoridades militares atribuyan el artefacto a esta estructura ilegal es que el diseño y su estructura coinciden con drones interceptados recientemente en Popayán y Apiay (Meta).

Adicional a las labores de inteligencia militar, alertas emitidas por la Fiscalía desde Popayán permitieron detectar las coordenadas exactas donde se encontraba el dron, el cual fue hallado en un cambuche improvisado a un costado del río Bogotá, en una zona de transición entre la localidad de Kennedy (Bogotá) y el municipio de Mosquera, Cundinamarca.