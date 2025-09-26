“En Antioquia tenemos 821 grupos avalados por MinCiencias”: Sapiencia invita a postularse a Premios Medellín Investiga 2025

Hace muchos años Medellín era reconocida como la ciudad más innovadora de Colombia. Un prestigio del que aún goza, pero que le ha tocado compartir con otras que han logrado posicionarse en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación. No hay opción de quedarse rezagados, el desafío es seguir avanzando en ese camino en el cual jóvenes, docentes, universidades, empresas y otras instituciones públicas y privadas juegan un papel crucial.
Hoy, la ciudad es el único Distrito de Ciencia y Tecnología del país, lo que le pone retos mayores en este sentido. Con estas ideas en mira, hasta las 5:00 p.m. del próximo 30 de septiembre, está abierta la convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2025, el reconocimiento más importante en la ciudad a la ciencia, la investigación y la innovación, que cumple 20 años y que en esta versión entregará 19 distinciones y un total de $500 millones entre los ganadores. Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, entidad que lidera los premios, habló sobre el tema.