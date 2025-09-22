Ruta N lanza convocatoria para internacionalizar 25 empresas tecnológicas, ¿cómo aplicar?

La Corporación Ruta N presentó Medellín Next, una estrategia diseñada para que 20 startups y 5 scaleups tecnológicas den el salto hacia la internacionalización.
El programa busca que estas empresas se conviertan en la próxima generación del tejido empresarial de la ciudad, consolidando a Medellín como un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de referencia en América Latina.
Entérese: Coco Tecnologías, la startup paisa que salva a mujeres del cáncer de cuello uterino: aquí su historia
La convocatoria estará abierta hasta el 3 de octubre a través del portal rutanmedellin.org. Los emprendimientos seleccionados recibirán un acompañamiento especializado para acelerar su crecimiento y conquistar nuevos mercados.