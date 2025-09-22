Ruta N lanza convocatoria para internacionalizar 25 empresas tecnológicas, ¿cómo aplicar?

Medellín Next, un programa que apoyará 20 startups y 5 scaleups tecnológicas

Requisitos para postularse a Medellín Next

El programa está dirigido a empresas de base tecnológica en etapa de escalamiento. Para participar, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

* Contar con un modelo de negocio validado y tracción comprobable en el mercado * Registrar al menos un millón de dólares anuales en facturación * Tener un equipo de mínimo cinco personas a tiempo completo, incluido al menos un fundador activo * Presentar un plan claro de crecimiento y escalabilidad.

Medellín Next: un respaldo para crecer sin límites

Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad. Le puede gustar: Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025 “Desde Ruta N trabajamos para que los emprendedores encuentren aquí el respaldo, la confianza y las conexiones que les permitan crecer sin límites. Esta primera generación de Medellín Next será un reflejo del talento, la innovación y la visión global que caracterizan al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación”, señaló la directiva.

Beneficios para los emprendimientos seleccionados

Las startups y scaleups escogidas tendrán acceso a un acompañamiento intensivo de dos meses y medio, que incluirá: * Diagnóstico inicial y plan de trabajo personalizado * Mentorías con expertos de alto nivel * Masterclasses en temas estratégicos * Formación en pitch para atraer inversión * Espacios de networking con aliados corporativos e inversionistas. El programa también les ofrecerá visibilidad internacional y oportunidades para conectar con ecosistemas de innovación en otros países. Ruta N enfatizó que los criterios de selección se centran en empresas que ya generan impacto, pero que a través de Medellín Next puedan expandir su alcance. La iniciativa busca acelerar la presencia global de los emprendimientos locales, generando más oportunidades de inversión, empleo y competitividad para Medellín y la región. Consulte: ¿Qué hacen las startups paisas que levantaron la mayor inversión de riesgo?