Ruta N lanza convocatoria para internacionalizar 25 empresas tecnológicas, ¿cómo aplicar?

Se trata de la estrategia Medellín Next, un programa que apoyará 20 startups y 5 scaleups tecnológicas con miras a expandirse globalmente.

    Ruta N lanzó el nuevo programa Medellín Next. FOTO CORTESÍA
    Medellín Next, un programa que apoyará 20 startups y 5 scaleups tecnológicas
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

22 de septiembre de 2025
La Corporación Ruta N presentó Medellín Next, una estrategia diseñada para que 20 startups y 5 scaleups tecnológicas den el salto hacia la internacionalización.

El programa busca que estas empresas se conviertan en la próxima generación del tejido empresarial de la ciudad, consolidando a Medellín como un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de referencia en América Latina.

Entérese: Coco Tecnologías, la startup paisa que salva a mujeres del cáncer de cuello uterino: aquí su historia

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de octubre a través del portal rutanmedellin.org. Los emprendimientos seleccionados recibirán un acompañamiento especializado para acelerar su crecimiento y conquistar nuevos mercados.

Medellín Next, un programa que apoyará 20 startups y 5 scaleups tecnológicas

Requisitos para postularse a Medellín Next

El programa está dirigido a empresas de base tecnológica en etapa de escalamiento. Para participar, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

* Contar con un modelo de negocio validado y tracción comprobable en el mercado

* Registrar al menos un millón de dólares anuales en facturación

* Tener un equipo de mínimo cinco personas a tiempo completo, incluido al menos un fundador activo

* Presentar un plan claro de crecimiento y escalabilidad.

Medellín Next: un respaldo para crecer sin límites

Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad.

Le puede gustar: Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

“Desde Ruta N trabajamos para que los emprendedores encuentren aquí el respaldo, la confianza y las conexiones que les permitan crecer sin límites. Esta primera generación de Medellín Next será un reflejo del talento, la innovación y la visión global que caracterizan al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación”, señaló la directiva.

Beneficios para los emprendimientos seleccionados

Las startups y scaleups escogidas tendrán acceso a un acompañamiento intensivo de dos meses y medio, que incluirá:

* Diagnóstico inicial y plan de trabajo personalizado

* Mentorías con expertos de alto nivel

* Masterclasses en temas estratégicos

* Formación en pitch para atraer inversión

* Espacios de networking con aliados corporativos e inversionistas.

El programa también les ofrecerá visibilidad internacional y oportunidades para conectar con ecosistemas de innovación en otros países.

Ruta N enfatizó que los criterios de selección se centran en empresas que ya generan impacto, pero que a través de Medellín Next puedan expandir su alcance.

La iniciativa busca acelerar la presencia global de los emprendimientos locales, generando más oportunidades de inversión, empleo y competitividad para Medellín y la región.

Consulte: ¿Qué hacen las startups paisas que levantaron la mayor inversión de riesgo?

¿Qué diferencia hay entre startup y scaleup en esta convocatoria?
Startups son empresas en etapas tempranas con crecimiento, pero scaleups ya tienen facturación significativa (mínimo US$1 millón anual) y pueden demostrar resultados.
Medellín Next: ¿Hasta cuándo puedo presentar la postulación?
La convocatoria estará abierta hasta el 3 de octubre de 2025.
Utilidad para la vida