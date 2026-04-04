Parceros: la estrategia para arrebatarle 9.000 jóvenes a las dinámicas criminales en Medellín

Escribiendo este artículo recordé una escena conmovedora de la película de El Señor de Los Anillos, Las Dos Torres. En ella, y tras sufrir un ataque de desesperación, Sam Gamyi, el hobbit y jardinero, le dice a Frodo, que es el protagonista y portador del anillo, que hay historias tan oscuras que uno quería saber el final porque ¿cómo podrían tener un final feliz? ¿Cómo podría ser el mundo como antes cuando han pasado tantas cosas malas?
En Medellín ese intento de final feliz, para historias complejas, se está dando cada día con Parceros, un programa de la Alcaldía que de manera discreta no solo está cambiando vidas, sino que las está salvando, y en el que hasta la fecha han participado 9.000 jóvenes.
Ser joven puede llegar a ser muy difícil para algunos. Y lo que busca el programa es encontrarlos para ir incluso más allá de los programas de atención tradicionales: además de brindarles oportunidades educativas y laborales, tienen una acompañamiento psicológico, con enfoque cognitivo-conductual que ha mostrado buenos resultados en otras partes del mundo.