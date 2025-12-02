¡Qué rico! La Alcaldía de Medellín está buscando el mejor buñuelo de la ciudad

3 y 4
La Policía española confirmó la captura del fugitivo, señalado de manejar dinero ilícito para el ELN. Tenía un local en el centro de Madrid.
En medio de los festejos por volver a la primera división, los aficionados del equipo motilón que invadieron el campo del General Santander se abalanzaron contra el directivo.
Nequi enfrenta caídas por estos días que son alta demanda mientras se perfecciona su migración tecnológica a la nube, un cambio clave para soportar millones de transacciones.
En ente acusador pidió medida de aseguramiento carcelario para el hijo del presidente Gustavo Petro argumentando el riesgo inminente de escape.
Argentina y Venezuela golearon a rivales en el premundial femenino. Colombia, entre tanto, perdió el primer lugar de la Liga de Naciones.