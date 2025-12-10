Rescatan a niño de 5 años que fue hallado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en Medellín

Un niño de 5 años fue rescatado en la comuna 13 de Medellín luego de ser encontrado solo y pidiendo ayuda dentro de una vivienda en horas de la madrugada.

El caso se conoció cerca de las 4:00 a. m., cuando varios residentes del sector alertaron a las autoridades sobre los llamados de auxilio del niño desde una casa ubicada en el barrio Juan XXIII, sector La Quiebra. Una patrulla acudió de inmediato y verificó que el menor se encontraba desprotegido, sin la presencia de un adulto responsable y en condiciones que requerían una intervención urgente.

“Fue encontrado solo y en evidente estado de vulnerabilidad. Al ingresar al lugar, no había ningún adulto y no conocía el paradero de sus padres”, señaló el brigadier general, William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.