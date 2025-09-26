x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hace 20 días Isabel Zuleta invitó a la DJ Marcela Reyes al Congreso, ¿a qué fue?

La DJ e influencer, señalada por el asesinato de su expareja B-King y con presuntos vínculos sentimentales con alias Pichi, se reunió con la senadora, coordinadora de la Paz Urbana, en un encuentro en el que discutieron proyectos de paz para las ciudades.

  • Marcela Reyes e Isabel Zuleta en el Congreso de la República el pasado 7 de septiembre. FOTO: REDES SOCIALES @ISAZULETA
    Marcela Reyes e Isabel Zuleta en el Congreso de la República el pasado 7 de septiembre. FOTO: REDES SOCIALES @ISAZULETA
El Colombiano
El Colombiano
26 de septiembre de 2025
bookmark

Una reunión que tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas entre la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) y la DJ e influencer Marcela Reyes ha generado cuestionamientos en medio de la grave polémica que rodea a la artista por el reciente asesinato de su expareja, el cantante Bayron Sánchez (B-King), en México.

La propia Zuleta compartió un video en redes sociales, junto a la influencer, en el que esta confirma que la senadora Zuleta, quien está a cargo de la Paz Urbana y la Paz Total, le “abrió la puerta aquí en la Casa de Nariño”.

Puede leer: Unifican demandas contra Isabel Zuleta por su papel en el “tarimazo” de Medellín

Zuleta, por su parte, agradeció a Reyes por “ponerle corazón a la paz urbana”, confirmando que se reunieron para trabajar en proyectos que la DJ quiere realizar y que la senadora apoyará. La senadora también expresó su deseo de que las ciudades “tengan derecho a esa paz” para superar situaciones difíciles.

Hay que decir que Reyes no fue la única “influenciadora” que asistió al encuentro con Zuleta, sino que hizo parte de un grupo más grande de personas con reconocimiento digital en la que la senadora buscó legitimidad para los diálogos de Paz Total que encabeza con las bandas de Medellín.

En su momento, la presencia de Reyes llamó la atención de algunos ciudadanos que en redes sociales señalaron que la DJ había estado en una relación sentimental con alias Pichi un narcotraficante que está preso y podría beneficiarse de los diálogos de la Paz Total.

El polémico contexto que rodea a la DJ

El pasado 22 de septiembre, las autoridades en México confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de su expareja, B-King, y del DJ Regio Clown. Los músicos colombianos, desaparecidos desde el 16 de septiembre, fueron encontrados en el Estado de México con signos de violencia y tortura. El crimen es atribuido a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana, y el presidente Gustavo Petro ha sugerido que tiene que ver con la violencia del narcotráfico.

Puede leer: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”

Tras el asesinato, la DJ Marcela Reyes ha sido centro de una ola de señalamientos en redes sociales. La controversia se disparó porque en mayo de 2025, B-King había interpuesto una denuncia formal en la Fiscalía contra Reyes por supuestas amenazas y acoso. En un video, B-King llegó a declarar que, si algo le sucedía a él o a su familia, la responsabilidad absoluta recaería sobre Reyes.

La base de la renuncia fue la relación sentimental de Marcela Reyes con Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, conocido como el ”Pablo Escobar de Bucaramanga”, líder de estructuras de microtráfico, y fue condenado recientemente a 52 años de cárcel por homicidios, desapariciones forzadas y tráfico de drogas. ‘Pichi’ está actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

De hecho, en la denuncia que B-King interpuso, mostró mensajes de WhatsApp recibidos desde el número telefónico que Reyes usa para agendar presentaciones. El mensaje referenció a su nuevo novio, quien “está en la cárcel”, y le pedía al cantante no hablar más del tema, lo que B-King consideró una intimidación para que “deba quedarme callado”.

El rol de Zuleta y la Paz Urbana

La senadora Zuleta, quien recibió a Reyes en un espacio de negociación del gobierno, fue designada en noviembre de 2024 como la coordinadora de la delegación del Gobierno en el espacio de conversación socio jurídico con las bandas criminales del Valle de Aburrá. Ella ha manifestado que su intención es “estudiar y entender las violencias urbanas” y coordinar este proceso de Paz Total.

Sin embargo, el papel de Zuleta también ha sido objeto de críticas. Actualmente, el Consejo de Estado estudia dos demandas de pérdida de investidura contra ella por el controversial episodio conocido como el “tarimazo” en Medellín. Los demandantes señalan que la senadora habría excedido sus funciones al gestionar el traslado de cabecillas criminales, privados de la libertad, para un acto con el presidente Gustavo Petro.

Entérese: Isabel Zuleta, ¿del “tarimazo” a pedir que no capturaran a alias Yordi, presunto cabecilla de La Terraza?

La reunión de Reyes, una figura del espectáculo asociada públicamente a un criminal de alto perfil y en el centro de un escándalo de amenazas que culminó en un doble homicidio, con la coordinadora de la Paz Urbana del gobierno, subraya las complejidades y el alto riesgo político que el programa de Paz Total ha enfrentado en su intento por incluir a diversos actores en la búsqueda de la paz en las ciudades.

Tras el asesinato de B-King, Marcela Reyes ha negado categóricamente su participación en el crimen. Además, sus abogados han anunciado acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de injuria y calumnia contra quienes difunden “imputaciones falsas y expresiones deshonrosas” en su contra. La DJ también tomó la decisión de retirarse temporalmente de sus redes sociales para proteger su bienestar y el de su hijo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida