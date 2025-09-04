El Rolex de mi hermano es ‘chiviado’ y el Ferrari no es de él: exalcalde Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín y candidato a la Presidencia de la República Daniel Quintero madrugó este jueves a desmentir que su hermano Miguel tuviera un reloj Rolex y un carro Ferrari, con los que aparece alardeando en fotos que están en este momento en poder de investigadores.
Le recomendamos leer: Formulan pliego de cargos a exfuncionarios de Quintero por “carrusel” de contratos
Estos elementos de gran valor cuyas imágenes fueron publicadas por EL COLOMBIANO, develarían las excentricidades y el poder económico alcanzado por el hermano mayor del exmandatario local, pues el vehículo que exhibe puede costar más de 1.500 millones de pesos y un Rolex del tipo que muestra en un video tendría un valor comercial que oscila entre 70 millones de pesos y hasta 200 millones, dependiendo de los detalles.
“Falso: Si mi hermano tuviera Rolex o Ferraris lo sabría todo el mundo en Medellín. Habría fotos y videos por doquier”, escribió el exalcalde Quintero en su cuenta de X poco después de las siete de la mañana de este 4 de septiembre.