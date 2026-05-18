Rubén quiere subir y bajar el edificio Coltejer, de Medellín, por 24 horas seguidas

Al español Rubén López Escudero pareciera que ningún reto le queda pequeño. Se ha medido a las heladas temperaturas del Polo Norte, ha nadado en el Triángulo de las Bermudas y ha hecho travesías en el Amazonas en condiciones de supervivencia extrema. En total completó 19 hitos que para muchos suenan imposibles, y ahora, eligió uno de los edificios más emblemáticos de Medellín para ejecutar su reto número 20. El edificio Coltejer será el gigante arquitectónico al que este hombre le medirá el aceite o mejor, el concreto, subiendo y bajando los 750 escalones durante 24 horas seguidas con un propósito paralelo: recolectar 10 o más toneladas de alimentos para causas benéficas de la capital antioqueña.

El eslogan del reto es “Nunca has estado tan alto, ¿me acompañas?”, y lo llevará a cabo desde el medio día del viernes 22 de mayo hasta el medio día del sábado 23 bajo el concepto nonstop, que significa no detenerse, salvo para ir al baño cuando sea de suma urgencia o cambiarse de ropa en momentos específicos. Lo llamativo del ejercicio, según López, es que no solo se trata de subir y bajar peldaños –algo que cualquier persona podría hacer sin un mayor esfuerzo–, consiste en afrontar un desnivel acumulado por un día entero en una ciudad que queda a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y al tiempo, lidiar con el desgaste físico y mental que una tarea como estas implica. Entérese: El Coltejer antes tuvo seis caras: las otras propuestas que hubo para su construcción En cuestiones matemáticas, este deportista extremo, empresario y artista, según el cálculo proyectado, completaría más de 50 ciclos, lo que se traduce en cerca de 75.000 escalones y más de 20.000 metros verticales acumulados. Aunque exagerando, esto se podía comprar en distancia con el monte Everest, que tiene 8.849 metros de altura, por ende, el reto equivaldría, aclaro, únicamente en distancias, a subir y bajar la imponente montaña y un poco más en apenas un día. Si bien el edifico Coltejer ha sido uno de los epicentros para otros retos extremos, no hay registro de alguien que haya subido y bajado todos sus peldaños, trotando o corriendo durante 24 horas seguidas. Rubén sería el primero en hacerlo y en conseguir tal hazaña.

¿Y por qué Medellín?

La decisión obedece tanto a la razón como al corazón, siendo lo segundo casi el detonante para que Rubén se decantara por venir a la Tacita de Plata. A finales de 2024 viajó desde España a Estados Unidos a completar uno de sus retos. Su mánager le dijo que si había problema en que, una vez bajase del avión, atendiera una entrevista, a lo que él respondió que no tenía inconveniente. Lo que no sabía es que la mujer que lo recibió para hacerle las preguntas iba a terminar siendo su esposa, y más particular aún, una mujer paisa. Se conocieron en septiembre y se casaron en noviembre de ese mismo año. “Yo no lo llamo coincidencia sino ‘diosidencia’, porque fue maravilloso el hecho de encontrarnos a pesar de que ninguno estaba en su ciudad natal. Fue una bendición completa”, dijo Rubén.

Rubén López Escudero es un apasionado por escalar los sitios más difíciles del mundo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Un interés social

El reto deportivo lo completará López Escudero, pero la verdadera hazaña dependerá de las personas y empresas que se sumen. La meta es alcanzar 10 toneladas de comida, es por eso que desde el martes 19 de mayo las personas interesadas en aportar a esta causa benéfica pueden acercarse al edificio Coltejer, por el pasaje Junín, y disponer de los alimentos –preferiblemente no perecederos– en uno de los locales que se destinará para la recolección. Incluso, durante el reto también se puede donar. Allí se adecuará un espacio, con televisores y otros elementos, que será el punto de partida y llegada de cada ascenso y descenso de Rubén. Los asistentes podrán ver el progreso en tiempo real y a la par, si lo desean, contribuir. Le puede interesar: Foto de 360 grados desde el edificio Coltejer “Ya varias asociaciones y fundaciones se han unido a este objetivo. Esperamos que con la difusión en los medios y el apoyo de la gente tan bonita que tiene Medellín alcancemos lo logremos para así favorecer a las familias más vulnerables de esta ciudad”, agregó. En cada país y ciudad que ha estado, hace algo similar. Ahora en Medellín es con comida, pero en otros lugares ha recolectado juguetes, libros, vacunas y más objetos con el fin de dejar algo que sea de utilidad.

Mientras llega la fecha del reto, Rubén sigue preparándose física y mentalmente: en la mañana, desde las 4:00 a.m. aproximadamente, empieza con sesiones largas de ascenso y descenso de escalones en diferentes lugares de Medellín. En ello invierte unas 3 o 4 horas. Ya en la tarde el ejercicio pasa del pavimento al agua, y durante sesiones de 6 horas o más corre al interior de una piscina con el agua a la altura de los hombros. Este deportista español espera que su reto en la capital antioqueña sea el primero de varios en Colombia. Por ahora, deberá enfocarse en el Coltejer y sus casi 1.000 peldaños, y también estará expectante de poder cumplir la meta de la recolección de alimentos, que para él, es lo más importante al final del día.

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