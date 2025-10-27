Filial de EPM está en vilo por plan del gobierno Petro para comercializar energía con Venezuela

Una filial del grupo EPM está contra la espada y la pared por cuenta de un riesgoso proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere resucitar la comercialización de energía con el régimen de Nicolás Maduro.
La iniciativa tiene los nervios crispados no solo del conglomerado público antioqueño, sino del gremio energético nacional. El principal riesgo es que las duras sanciones económicas que ya ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a las empresas del vecino país terminen extendiéndose al lado colombiano.
Le puede interesar: La que hay detrás de la asamblea extraordinaria de Ecopetrol: prepara cambio en su junta en medio del debate por el Permian
A pesar de ese escenario, el Ministerio de Minas y Energía parece avanzar obstinado y a toda máquina desde enero con la controvertida iniciativa.
Para acabar de ajustar, varias investigaciones periodísticas reveladas en días recientes destaparon un entramado societario que tiene dentro de sus protagonistas a un empresario español involucrado en escándalos de corrupción en su país y que estaría trabajando con abogados cercanos al alto gobierno.