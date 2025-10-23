La que hay detrás de la asamblea extraordinaria de Ecopetrol: prepara cambio en su junta en medio del debate por el Permian

El 11 de noviembre, a las 8:00 a. m., Ecopetrol celebrará en Corferias (Bogotá) una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con un único objetivo: aprobar una modificación a los estatutos sociales de la compañía.
El orden del día, publicado oficialmente por la petrolera, tiene un solo punto sustantivo, la “consideración y aprobación de la modificación a los Estatutos Sociales”.
Aunque la cita se presenta como un trámite jurídico, detrás hay una jugada política y empresarial de fondo, según fuentes cercanas a la compañía, el cambio abriría la puerta para que un trabajador de Ecopetrol ocupe un asiento en la Junta Directiva, algo que la Unión Sindical Obrera (USO) venía solicitando desde julio pasado.
