Alcaldía busca blindar a Medellín frente al riesgo del sarampión a través de los turistas

Entre enero y abril de 2026, en la capital antioqueña se han aplicado más de 23.900 dosis contra el sarampión. FOTO: ALCALDÍA

Medellín está tratando de reforzar el cerco sanitario contra el sarampión mediante acciones de inmunización en el sector turístico, el cual le genera vulnerabilidad por la concentración de grandes cantidades de gente en sitios clave.

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La estrategia comprende una campaña de vacunación con actores claves de las actividades asociadas a ese campo económico, como los taxistas, personal de hoteles, trabajadores de sitios de entretenimiento, guías y otros operadores de planes.

Pero igualmente, prioriza lugares de alta afluencia de visitantes internacionales, como la comuna 13 y otros corredores turísticos, con jornadas de vacunación y acciones pedagógicas.

La intención es, por un lado, proteger a la población local, pero también a quienes llegan de otros sitios, considerando que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede propagarse con facilidad.

Según detalló la líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud distrital, Rita Almanza, los síntomas posibles son fiebre y brotes en la piel similares a pequeñas manchas o rosetas rosadas.

“Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato al médico, especialmente porque nos mantenemos en alerta por los casos reportados en otros países”, añadió la profesional, quien invitó al sector turístico y de entretenimiento a recibir al personal de vacunación y acceder a los biológicos, para garantizar la protección.

Recomendó igualmente que si, por el contrario, se trata de personas que piensen viajar a países que registren casos de sarampión o estar en eventos internacionales, como el próximo Mundial de Fútbol, los viajeros deben solicitar la vacuna en los puestos designados para ello.

Fuera de la campaña de aplicación del suero biológico, la Secretaría de Salud está reforzando la sensibilización sobre esta enfermedad y la necesidad de prevenirla con mensajes que destacan la importancia de contar con el esquema completo de vacunación.

También, está promoviendo medidas preventivas ante síntomas respiratorios, como el lavado frecuente de manos y la notificación oportuna de casos sospechosos. La otra medida indispensable es no asistir a actividades laborales o turísticas en caso de que se detecte fiebre y brote en la piel, y consultar de inmediato a los servicios de salud.