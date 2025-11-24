Con orquídeas embellecen el corredor de Carabobo, en Medellín

La Alcaldía de Medellín, en alianza con la Sociedad Colombiana de Orquideología, comenzó la siembra de 350 orquídeas en el corredor de Carabobo, que hacen parte de una donación de 1.600 orquídeas que tienen como fin rendir homenaje a la flor nacional y, por otro lado, realzar el paisaje de varios corredores principales de la capital antioqueña con una estrategia que ya en años anteriores arrojó buenos resultados en sitios como Parques del Río.
Esta iniciativa pensada para mejorar el espacio público, fortalecer la presencia de flora nativa y aportar a la conservación de la biodiversidad en una de las zonas más transitadas por ciudadanos y visitantes. Carabobo fue priorizado por su vocación cultural, turística y patrimonial. Las especies sembradas corresponden a cinco variedades nativas: Cattleya warscewiczii, Cattleya trianae (flor nacional), Cattleya candida, Schomburkia wallisii y Schomburkia crispa, todas propagadas en vivero para garantizar su adaptación a las condiciones urbanas.