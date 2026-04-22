La silla de ruedas de Héctor León ya tiene el motor para moverse por las lomas de San Antonio de Prado, Medellín

Héctor León Muñoz por fin podrá volver a salir solo a la calle, luego de un año y medio. Todo porque a la silla de ruedas en la que quedó postrado tras un accidente de tránsito, le hicieron una adaptación para que pueda subir las pendientes del barrio Eduardo Escobar, del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín. Este hombre, de 56 años, venía pidiendo desde finales del año pasado una silla de ruedas motorizada o algún aditamento para la que tiene, puesto que los alrededores de su casa son de muchas inclinaciones y, desde que sufrió el siniestro vial, siempre debió pedir apoyo de familiares y amigos para que lo ayudaran a movilizarse más allá de la puerta de su casa.

“Uno cuando está acá encerrado se cansa mucho, me paraba a raticos, pero era muy complejo para movilizarme. Cuando salía de la casa, me tocaba subirla de para atrás, porque de para adelante se me paraba. Ahora con esto, no me voy de para atrás y no tengo que hacer mucha fuerza ni pedir apoyos”, relató Héctor León, contento con la adaptación de su silla de ruedas. Esta adaptación, que está conformada por un motor y una rueda en la parte trasera de la silla, tuvo un costo de 7 millones de pesos y genera toda la potencia necesaria para movilizar a Héctor León por las pendientes de este corregimiento. Así puede ir tranquilo a la tienda o a cualquier otro lugar de su vecindario. Entérese: Al Hospital General de Medellín le donaron un equipo cuyo alquiler costaba $120 millones al año Mostrando la adaptación que se le hizo a la silla de ruedas, Santiago Jaramillo, líder de Un Viejo Favor, expresó en un video a través de las redes sociales que “esto es lo que podemos lograr juntos”, mostrando con orgullo lo logrado mediante esta campaña con Héctor León. Con alegría, este hombre expresaba cuando le preguntaron por su silla de ruedas con motor: “¿Para dónde va? Voy pa’l parque”, decía con una marcada alegría en su rostro.

Sobre el uso de este dispositivo, señaló que no es complejo su uso, aunque todavía se está acostumbrado, principalmente a frenarlo o manipularlo para no tener inconvenientes. “Como esto no tiene frenos de ningún tipo, tengo que apagarla para poderla parar”, explicó.

Santiago Jaramillo, líder de Un Viejo Favor, y Héctor León hablando a finales del año pasado sobre cómo iban a articular estas ayudas. FOTO: CORTESÍA

La tragedia de Héctor León

Héctor León aún se está acostumbrando a moverse en una silla de ruedas, porque apenas la está usando desde octubre de 2024, producto de un accidente de tránsito en motocicleta. Ese día, en el siniestro perdió por completo su pierna derecha y la izquierda aún la conserva, pero es poco el uso que le puede dar por cuenta de las lesiones sufridas en este siniestro de tránsito. Le puede interesar: Después de 39 años, doña Erminia cumplió su sueño de tener casa digna en Medellín Cuando se la entregaron, agradeció porque le podía permitir movilizarse dentro de su casa, pero fueron muchos los problemas para hacerlo por fuera de la misma. Incluso debió hacer una serie de adecuaciones a los alrededores de su vivienda, construyendo rampas, para que al menos, cuando tuviera la opción de salir acompañado, no tuviera obstáculos en su camino.