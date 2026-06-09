Dos toneladas de drogas para hacer tusi incautadas en Medellín en medio de una alerta médica

En lo que va de 2026, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha incautado más de dos toneladas de drogas sintéticas y sustancias base para la fabricación de tusi en Medellín, en medio de una creciente alerta médica por los efectos de esta sustancia en la ciudad.

Entre los elementos decomisados figuran 322 kilos de cocaína, 140 kilos de pasta base de coca, 92 kilos de bazuco y más de 62.800 pastillas, un volumen equivalente al peso de 40 costales de cemento. Paralelamente, la Secretaría de Salud reporta al menos 22 intoxicaciones, siete de ellas en unidades de cuidados intensivos, y un caso que terminó en la amputación de una extremidad inferior.

Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, las sustancias incautadas suelen mezclarse con ketamina, medicamentos de uso veterinario, estimulantes, saborizantes y colorantes artificiales para facilitar su distribución.

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“Le colocan saborizantes amarillos, rojo, naranja, de frambuesa, de maracuyá, para que esta sustancia llegue a entornos escolares, para que llegue a sitios de rumba”, explicó Bello.

A diferencia de la cocaína, cuya producción depende de cultivos ilícitos, el tusi puede elaborarse en laboratorios clandestinos urbanos instalados en cualquier casa mediante la mezcla de diferentes sustancias químicas. Eso facilita su fabricación y distribución en grandes cantidades, y explica un poco el por qué Medellín se ha consolidado como uno de los principales centros de producción y distribución del país, impulsado por estructuras como La Oficina, La Terraza y el Clan del Golfo. Los operativos de este año han derivado en 1.850 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La ofensiva policial ocurre en medio de una creciente alerta médica. Especialistas han advertido que el tusi que circula actualmente en Colombia ya no corresponde a la droga sintética conocida como 2C-B, de la que tomó su nombre popular.

En la práctica es una mezcla de composición variable que puede incluir ketamina, cocaína, MDMA, cafeína, benzodiacepinas y otras sustancias psicoactivas, medicamentos veterinarios como el levamisol o la xilacina —también conocida como tranq o droga zombi—. A mayo de 2026, el Ministerio de Justicia advirtió que una sola muestra puede contener hasta 9 sustancias distintas.

Esto significa que quienes la consumen muchas veces desconocen qué están ingiriendo. Una dosis puede producir efectos estimulantes; otra puede generar depresión respiratoria, alteraciones cardíacas, convulsiones o daños neurológicos severos.

Uno de los casos más graves atendidos este año en Medellín terminó con la amputación de una extremidad inferior por complicaciones vasculares, un hecho que encendió las alarmas entre médicos y toxicólogos de la ciudad.

Mientras continúan los operativos para frenar la distribución, los organismos de salud mantienen la alerta y reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar una sustancia cuya composición, en muchos casos, resulta imposible de conocer antes de ingerirla.

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