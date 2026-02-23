Una de cada tres acciones de tutelas que se ponen en Medellín son contra Nueva EPS

En Medellín, la “capital de las tutelas de salud”, la Nueva EPS es la que más acciones tiene en su contra, por encima de cualquier otra Entidad Promotora de Salud (EPS). Según la Personería Distrital de Medellín, uno de cada tres requerimientos legales de este tipo es contra esa entidad, la cual está intervenida por el Gobierno Nacional. De las 1.170 acciones de tutelas que se han interpuesto en el primer mes y medio de este año en Medellín por temas de salud, 390 fueron direccionados en contra de Nueva EPS, entre las tutelas iniciales y los procesos de desacato.

Contra esta EPS se han interpuesto, en este 2026, 257 acciones de tutela, lo que representa el 65,9 % de los requerimientos legales totales. Las otras 133 corresponden a incidentes de desacatos, es decir, el 34,1 %. “Preocupa que tantos casos se encuentren en fase de incidente de desacato, lo que indica dificultades en el cumplimiento oportuno de fallos judiciales y decisiones constitucionales previamente emitidas”, señalaron desde la Personería Distrital de Medellín. Entérese: Hay más de 120.000 tutelas contra Nueva EPS que ni siquiera fueron revisadas por la entidad De todas las acciones de tutelas, sin contar los desacatos, 151 se debieron a la negación del servicio y 107 son por temas de medicamentos no suministrados. 34, por su parte, se debieron a que no se programaron cirugías, y 28 a problemas con el servicio de medicina especializada. Las quejas más recurrentes se deben a problemas en la entrega de sillas de ruedas, pañales, exoneración de copagos y la no realización de ayudas diagnósticas o entrega de insumos médicos básicos para el tratamiento de enfermedades complejas. “La concentración de acciones en este subtema sugiere la existencia de barreras administrativas, demoras en autorizaciones o fallas en la prestación efectiva del servicio”, explicaron desde este Ministerio Público, que apoya a los ciudadanos en la implementación de estas acciones legales. Elkin Eduardo Gallego, personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, explicó que desde esta entidad se le brinda todo el acompañamiento a los que tienen inconvenientes en la prestación de este servicio fundamental, redactando tanto las acciones de tutela como los desacatos, esto último en caso de ser requerido.

Medellín, la capital de las tutelas

Cabe recordar que en Medellín se instauran más acciones de tutela contra todas las EPS en el país que en cualquier otra ciudad, según la tasa estimada por cada 1.000 habitantes. Durante el año pasado, se interpusieron 24.541 requerimientos, de acuerdo con Medellín Cómo Vamos, siendo una de las cifras más altas de la última década. Le puede interesar: Gobierno quiere trasladar tres millones de usuarios a la Nueva EPS, pese a crisis en la entidad Este calificativo se le otorga a la ciudad puesto que estas 24.541 acciones representan una tasa de 9,88 tutelas por cada mil habitantes y con base en esta medición, incluso, solo hay una ciudad que se le acerca: Bucaramanga, con una tasa de 9,41. Si se miran las estadísticas de otras capitales del país, la cifra es aún más fuerte, puesto que las ciudades que siguen a Medellín y Bucaramanga en la instauración de estas acciones por temas de salud tienen tasas mucho más distantes.