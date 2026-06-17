Medellín espera calor extremo: El Niño llegaría a su punto más intenso en noviembre de 2026

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) entró en fase de Advertencia tras la actualización realizada por el Centro de Predicción Climática (CPC) del Servicio Nacional del Tiempo de Estados Unidos (NOAA), que confirmó condiciones oceánicas y atmosféricas compatibles con el desarrollo del evento.
En el Valle de Aburrá, las autoridades ambientales y los organismos de gestión del riesgo realizan seguimiento a las posibles consecuencias que podría generar este fenómeno durante el segundo semestre de 2026, con un punto de mayor intensidad previsto entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
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Según los modelos analizados por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), el fenómeno continuará su proceso de fortalecimiento en los próximos meses y sus efectos podrían extenderse hasta finales de febrero de 2027. Las proyecciones de agencias meteorológicas internacionales indican una probabilidad del 63 % de que El Niño alcance la categoría de “muy fuerte”, una condición que en Colombia se relaciona con una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas.
Para realizar el seguimiento de los riesgos asociados a este escenario climático, el SIATA opera una red tecnológica conformada por más de 42 tipologías de sensores, entre los que se encuentran pluviómetros, disdrómetros, cámaras y estaciones ambientales. Esta infraestructura permite la vigilancia en tiempo real de 13 amenazas prioritarias, entre ellas los incendios de cobertura vegetal y las temperaturas extremas.