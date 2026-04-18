Así operan los influencers que promueven “fiestas sexuales” en Medellín

La proliferación de influenciadores extranjeros que explotan la imagen de las mujeres de Medellín en redes sociales ha encendido las alarmas de las autoridades locales. Lejos de ser casos aislados, este fenómeno es señalado como una estrategia estructural que genera un peligroso “efecto llamada” que puede derivar en casos de explotación sexual. Según las investigaciones, estos generadores de contenido actuarían como punta de redes criminales locales.
El pasado 9 de abril agentes migratorios y de la Policía sorprendieron en una discoteca del Parque Lleras, en plena parranda, al hombre que en redes se hace llamar Chill Capo. El gringo justamente andaba en una de las fiestas de presunto índole sexual que ofrecía a sus “clientes” extranjeros en redes como Instagram. Tras las revisiones por parte de los agentes migratorios se notó que Chill Capo tenía su visa vencida y que estaba en el país irregularmente, razón por la cual fue trasladado y luego deportado.
Como recalcó Migración, las redes de este sujeto eran una apología constante a la cultura mafiosa pero más delicado aún es que por estos mismos canales promovía a Medellín como un destino de fiestas sexuales y descontrol, incluso pasando por encima de la ley.
Por ejemplo, publicó un video en el cual daba consejos para evadir las filas de Migración y por ende los controles en el José María Córdova, incluso valiéndose de certificados obtenidos irregularmente.
“También encontramos que de manera recurrente por sus redes invitaba y organizaba fiestas de índole sexual en varios establecimientos del Parque Lleras, donde el foco principal son las mujeres, pero vistas como un objeto más para atraer extranjeros. Eran fiestas donde él a sus 'clientes' les decía que podía hacerlos acompañar de mujeres que, si bien podrían ejercer el trabajo sexual voluntario, también podrían estar allí presuntamente por temas de trata de personas con fines de explotación sexual”, explicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia de Migración.
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