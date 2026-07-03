En video | Susto en la Plaza Botero por morral con presunto material explosivo: ¿qué pasó?

Momentos de pánico se vivieron este viernes 3 de julio en la Plaza Botero, en el centro de Medellín, luego de que las autoridades cerraran temporalmente el lugar tras el hallazgo de un presunto material explosivo dentro del morral que portaba un hombre. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el hallazgo ocurrió durante labores de registro y control a personas que adelantaban uniformados en el sector de La Candelaria. Al inspeccionar el morral de un ciudadano, los policías observaron en su interior unos elementos que, por sus características, fueron considerados como posible material explosivo. Ante la situación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad, acordonaron la Plaza Botero y solicitaron la presencia del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional.

El ciudadano fue retenido en el sitio y será trasladado a la Sijin. Una vez termine la verificación del material, se analizará si procede la captura. La emergencia generó preocupación entre comerciantes, turistas y transeúntes que se encontraban en uno de los puntos más concurridos del centro de Medellín. Durante varios minutos el acceso permaneció restringido mientras los expertos realizaban la inspección técnica. El grupo antiexplosivos recolectó los elementos encontrados y las autoridades habilitaron nuevamente el paso por la Plaza Botero.

Hasta el momento, la Policía no ha informado qué tipo de material explosivo fue hallado ni la cantidad de elementos incautados. Tampoco se han entregado detalles sobre la identidad de la persona capturada ni sobre las investigaciones que permitan establecer el origen y el destino del material. Las autoridades indicaron que en las próximas horas entregarán un reporte oficial con más información sobre el procedimiento y los resultados de la inspección realizada en el lugar.

Recientemente, en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí se vivió un susto semejante con una caneca de pintura que generó la alerta por parte de las autoridades. Después de que acordonaran el sitio, llegaron primero los perros antiexplosivos a realizar una revisión en la que no encontraron algo sospechoso. Finalmente, el equipo antiexplosivos llegó e hizo la revisión detallada en la que, tras una explosión controlada, descartaron que se tratara de algún elemento que pusiera en riesgo la seguridad de este centro administrativo, sino que eran tarros de pintura que, por alguna razón, alguien dejó abandonados.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El secretario de Seguridad de este municipio, Rafael Andrés Otálvaro, señaló que “se trató de una persona descuidada que dejó abandonado este contenido, por lo que ante la sospecha se definieron todos los protocolos para garantizar la seguridad en nuestro municipio”. Lea más: Cerrada la vía Medellín-Costa Atlántica por explosivos instalados por las disidencias de las Farc en Puerto Valdivia Preguntas y respuestas