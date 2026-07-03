En video | Susto en la Plaza Botero por morral con presunto material explosivo: ¿qué pasó?

Momentos de pánico se vivieron este viernes 3 de julio en la Plaza Botero, en el centro de Medellín, luego de que las autoridades cerraran temporalmente el lugar tras el hallazgo de un presunto material explosivo dentro del morral que portaba un hombre.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el hallazgo ocurrió durante labores de registro y control a personas que adelantaban uniformados en el sector de La Candelaria. Al inspeccionar el morral de un ciudadano, los policías observaron en su interior unos elementos que, por sus características, fueron considerados como posible material explosivo.
Ante la situación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad, acordonaron la Plaza Botero y solicitaron la presencia del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional.