La misteriosa desaparición del 67% de los anfibios en una reserva natural en Nariño preocupa a los científicos

El 67% de las especies de anfibios de la Reserva Natural La Planada, ubicada en Ricaurte, Nariño, ha desaparecido. Así lo concluyó un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), una de las instituciones de investigación científica en ciencias naturales más importantes de Europa, tras comparar los resultados de las campañas realizadas en 2021 y 2023 con el muestreo que una integrante del equipo llevó a cabo hace 40 años.
La investigación ha documentado una pérdida de biodiversidad sin precedentes en este bosque nublado de los Andes colombianos, que también es hogar de 240 especies de aves y aproximadamente 300 de orquídeas. Además, se han reducido drásticamente las poblaciones de los anfibios que todavía sobreviven.
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La principal causa de esta caída es un hongo microscópico llamado Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), responsable de una enfermedad conocida como quitridiomicosis. Este patógeno, considerado una de las mayores amenazas para los anfibios, ha provocado el colapso de poblaciones de ranas y salamandras en distintas regiones del planeta.
El hallazgo, publicado en la revista Biodiversity and Conservation, fue posible gracias a una rara coincidencia científica. La investigadora Patricia Burrowes, codirectora del estudio, había realizado un inventario de anfibios en La Planada en 1986, antes de que el conflicto armado hiciera prácticamente imposible el acceso de los científicos a esta zona durante décadas.
Casi 40 años después, el equipo logró repetir ese mismo muestreo y reconstruir cómo ha cambiado la comunidad de anfibios con el paso del tiempo. El contraste fue contundente: mientras en 1986 se habían registrado 39 especies, las expediciones realizadas entre 2021 y 2023 solo lograron identificar 13. Además, en la mayoría de ellas se observó una marcada disminución en el número de individuos.