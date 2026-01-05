Cambio climático empujó a América Latina a los límites de la adaptación en 2025, según nuevo estudio

El año 2025 dejó de ser una advertencia para convertirse en confirmación, pues el cambio climático no solo intensificó eventos extremos en todo el planeta, sino que empujó a regiones enteras, especialmente en América Latina, hacia los límites de su capacidad de adaptación. Así lo documenta el reporte anual 2025 de World Weather Attribution (WWA), una de las iniciativas científicas más influyentes en el análisis del vínculo entre calentamiento global y fenómenos extremos. Lea también: Calor extremo en 2025 confirma el impacto del cambio climático, según estudio El informe traza una radiografía contundente de un año marcado por olas de calor récord, sequías prolongadas, inundaciones, tormentas e incendios que afectaron de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y que confirman que el clima extremo se ha convertido en una condición persistente, incluso en contextos donde existen políticas de gestión del riesgo y adaptación. A escala global, 2025 fue uno de los tres años más cálidos jamás registrados, pese a haber estado influenciado por condiciones de La Niña, que normalmente moderan las temperaturas. Además, por primera vez, el promedio de temperatura global de los últimos tres años superó el umbral de 1,5 °C respecto a niveles preindustriales, un punto de referencia central del Acuerdo de París. Lo cual no es simbólico, ya que cada fracción adicional de grado se traduce en impactos más severos, frecuentes y difíciles de manejar. Ahora bien, ¿por qué América Latina ocupa un lugar relevante en el balance de WWA? Porque de los 22 eventos extremos analizados en profundidad durante 2025, siete ocurrieron en este territorio. Por ejemplo, los episodios de calor extremo en México y Argentina evidenciaron cómo el calentamiento global aumentó tanto la probabilidad como la intensidad de estas olas de calor, mientras que en Brasil, amplias regiones atravesaron uno de los años más secos registrados, con efectos directos sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola y el riesgo de incendios forestales.

En ese sentido, el reporte identifica que las olas de calor se han convertido en uno de los fenómenos más letales, aunque a menudo subestimados. A diferencia de tormentas o incendios, el calor extremo no deja huellas visibles inmediatas, no obstante, sí deja impactos profundos sobre la salud, el trabajo y la vida cotidiana, y en América Latina, donde una parte significativa de la población trabaja en el sector informal y al aire libre, estos eventos amplifican desigualdades preexistentes. Otro hallazgo central del informe es la existencia de una desigualdad invisible y clave para la región: la brecha científica. En muchas zonas del Sur Global, la falta de datos meteorológicos de alta calidad y las limitaciones de los modelos climáticos dificultan los análisis de atribución, y esa escasez de información no reduce los impactos reales, limita la capacidad de demostrar con precisión cómo el cambio climático los está agravando, lo que tiene consecuencias políticas y en el acceso a financiamiento internacional para adaptación. Durante 2025, WWA identificó 157 eventos climáticos extremos con impacto humanitario a nivel global: de los 22 estudiados en profundidad, 17 mostraron una clara huella del cambio climático. Las olas de calor, según el informe, pueden ser hoy hasta diez veces más probables que en 2015, una señal de la rapidez con la que se están desplazando los umbrales de riesgo en el sistema climático. Para los autores del reporte, el panorama exige leer 2025 como un punto de inflexión. “2025 nos mostró que ya estamos en una nueva era persistente de clima extremo y peligroso. Este año también vimos un retroceso hacia la inacción climática y el desfinanciamiento de iniciativas clave de información climática. La evidencia de los impactos severos y reales del cambio climático es más clara que nunca, y es esencial actuar para detener las emisiones de combustibles fósiles y ayudar a las poblaciones más vulnerables del mundo a prepararse para los efectos devastadores de un clima cada vez más extremo”, señaló Theodore Keeping, investigador del Imperial College London, uno de los centros académicos que lideran la producción científica de World Weather Attribution.