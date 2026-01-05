Cambio climático empujó a América Latina a los límites de la adaptación en 2025, según nuevo estudio

El año 2025 dejó de ser una advertencia para convertirse en confirmación, pues el cambio climático no solo intensificó eventos extremos en todo el planeta, sino que empujó a regiones enteras, especialmente en América Latina, hacia los límites de su capacidad de adaptación. Así lo documenta el reporte anual 2025 de World Weather Attribution (WWA), una de las iniciativas científicas más influyentes en el análisis del vínculo entre calentamiento global y fenómenos extremos.
Lea también: Calor extremo en 2025 confirma el impacto del cambio climático, según estudio
El informe traza una radiografía contundente de un año marcado por olas de calor récord, sequías prolongadas, inundaciones, tormentas e incendios que afectaron de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y que confirman que el clima extremo se ha convertido en una condición persistente, incluso en contextos donde existen políticas de gestión del riesgo y adaptación.
A escala global, 2025 fue uno de los tres años más cálidos jamás registrados, pese a haber estado influenciado por condiciones de La Niña, que normalmente moderan las temperaturas. Además, por primera vez, el promedio de temperatura global de los últimos tres años superó el umbral de 1,5 °C respecto a niveles preindustriales, un punto de referencia central del Acuerdo de París. Lo cual no es simbólico, ya que cada fracción adicional de grado se traduce en impactos más severos, frecuentes y difíciles de manejar.
Ahora bien, ¿por qué América Latina ocupa un lugar relevante en el balance de WWA? Porque de los 22 eventos extremos analizados en profundidad durante 2025, siete ocurrieron en este territorio. Por ejemplo, los episodios de calor extremo en México y Argentina evidenciaron cómo el calentamiento global aumentó tanto la probabilidad como la intensidad de estas olas de calor, mientras que en Brasil, amplias regiones atravesaron uno de los años más secos registrados, con efectos directos sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola y el riesgo de incendios forestales.