Histórico: los países del trópico crean un fondo sin precedentes para proteger la selva

En Belém, la ciudad que acogerá la COP30, se lanzó un fondo que busca cambiar la historia del financiamiento ambiental: el Tropical Forests Forever Fund (TFFF), una inversión inicial de 5.000 millones de dólares destinada a proteger más de mil millones de hectáreas de bosques tropicales. No se trata de una promesa, sino de un nuevo pacto entre los países que aún conservan selvas en pie y aquellos que reconocen su valor para el planeta.
Lea también: Récord histórico: la destrucción de bosques tropicales en 2024 alarma al mundo
El TFFF propone una arquitectura distinta a los mecanismos tradicionales. En lugar de premiar la reducción de emisiones futuras, recompensa la conservación actual de los bosques tropicales, responsables de absorber una parte vital del carbono global. Este enfoque transforma la lógica asistencialista por una de corresponsabilidad: los países del trópico dejan de ser receptores pasivos de ayuda y asumen el liderazgo como inversionistas y guardianes de la naturaleza.
La iniciativa surge de una alianza inédita entre Brasil, Noruega, Indonesia, Colombia y otros países tropicales, con el respaldo técnico y político de WWF. La organización lo define como “un punto de inflexión” porque canaliza recursos directamente hacia pueblos indígenas y comunidades locales, quienes han protegido los ecosistemas sin incentivos ni reconocimiento, pues ahora al menos el 20 % de los pagos del fondo se destinarán a estas comunidades, lo que lo convierte en la mayor fuente de financiamiento directo para quienes habitan y custodian los bosques.
Entérese de más: La importancia de las hormigas en los bosques secos tropicales
La participación de Colombia marca un cambio simbólico. Históricamente receptor de fondos internacionales, el país se suma ahora como patrocinador, aportando capital al TFFF y alineando su política ambiental con un modelo de cooperación horizontal, una decisión responde a una estrategia de liderazgo en temas de biodiversidad y cambio climático que busca consolidar la posición del territorio nacional dentro de los países amazónicos y del Sur Global.