Investigadores de la UdeA convierten larvas de mosca en proteína para alimentar peces y aves

En los laboratorios de la Universidad de Antioquia y bajo el sol húmedo del Bajo Cauca, un grupo de investigadores encontró una respuesta biotecnológica a un problema cotidiano: el costo del alimento para peces y aves. La solución no vino del mar ni de la industria, sino del zumbido silencioso de un insecto: la mosca soldado negra (Hermetia illucens), una especie nativa de los trópicos que hoy se perfila como fuente sostenible de proteína y grasa para la alimentación animal.
“La idea surgió por solicitud de los piscicultores”, recuerda, en entrevista con EL COLOMBIANO, José Édgar Zapata Montoya, profesor titular del Departamento de Alimentos de la Universidad de Antioquia y coordinador del grupo Nutrición y Tecnología de Alimentos. “El alimento para animales ha subido mucho de precio. Ellos nos pidieron alternativas para sustituir la proteína que se usa en los concentrados”.
La propuesta tomó forma en 2023, cuando la universidad aprobó su financiamiento a través del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión (BUPPE), pues fue en ese momento que el equipo trasladó el estudio a Caucasia, donde las condiciones de calor y humedad resultaban ideales para reproducir a la Hermetia illucens. Allí, los académicos aprendieron a criarla en colaboración con piscicultores locales. “Aprendimos conjuntamente con las personas de allá, no solo nosotros. Las larvas se criaban en Caucasia, y las traíamos congeladas a nuestro laboratorio en Medellín”, cuenta José Édgar.