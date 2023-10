Si bien es cierto que Payne y Watlington hicieron un hallazgo importante al descubrir las canciones y publicaron el disco Songs of the Humpback Whale con el fin de estimular la urgente conservación de estos animales que se encontraban a punto de extinguirse (durante el siglo XIX eran sacrificados indiscriminadamente para obtener jabón, aceite y comida para mascotas); también es cierto que la ciencia empezó a indagar sobre esos sonidos, concluyendo que las jorobadas se comunican de dos formas diferentes por medio de ellos.

La primera la llamaron comunicación no vocal, que se da cuando una ballena salta y cae en el agua y produce un sonido, ese sonido puede ser un mensaje para otras ballenas, o cuando golpean el agua con la cola, o cuando resoplan. La segunda es la comunicación vocal, dentro de la que se reconocen varias categorías, según explicó Esteban Duque, especialista en mamíferos marinos, y líder de investigaciones marinas del Jardín Botánico del Pacífico que, aunque no participó en el estudio de Bonilla, tiene un interés particular en el tema de la acústica animal. “En una categoría están las llamadas sociales, o sea, sonido que cualquier ballena puede hacer. Sea macho, hembra, joven, viejo o adulto, juvenil, cualquier ballena puede simplemente hacer un sonido para comunicarle a otra ballena algo: la mamá a su bebé, por ejemplo, le hace un sonido que normalmente es suavecito, como un ronroneo, como brrrr, para decirle: ‘Aquí estoy, no te pierdas’. Y en la otra categoría están las grandiosas, mágicas y misteriosas canciones”.