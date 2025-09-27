“El derroche rompió la tesorería de la nación”: Álvaro Uribe analizó la situación económica del país en Congreso de Fenalco

El expresidente Álvaro Uribe Vélez intervino en el Congreso Nacional de Comerciantes de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que se realiza en la ciudad de Medellín y a través de un profundo análisis sobre la actual situación económica del país, criticó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro.
Le puede interesar: Reacciones en todo el mundo al retiro de la visa estadounidense a Petro: otro momento para su campaña del 2026
A lo largo de su intervención, el líder del Centro Democrático detalló un panorama poco alentador sobre el aumento del gasto público y el consecuente impacto en la economía y tejido empresarial del país, ya que según él, este gobierno no le apostó al empresariado local, mientras sí dispuso de un “derroche” de los fondos del presupuesto público.