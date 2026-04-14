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Bloqueos viales por impuesto predial ponen en riesgo casi 900.000 litros de leche diarios

Bloqueos por alza del predial afectan 897.000 litros diarios de leche en Boyacá y Santander, comprometiendo transporte, calidad del producto y abastecimiento nacional, según Asoleche.

  • Bloqueos en vías de Boyacá y Santander dificultan el transporte de leche hacia plantas de procesamiento.
    Bloqueos en vías de Boyacá y Santander dificultan el transporte de leche hacia plantas de procesamiento.
  • El sector lechero advierte que la leche debe llegar en menos de 48 horas para evitar pérdidas.
    El sector lechero advierte que la leche debe llegar en menos de 48 horas para evitar pérdidas.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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Las empresas procesadoras de leche manifestaron su preocupación por miles de litros de leche que podrían perderse a raíz de las limitaciones de movilidad por los bloqueos de vías, que ya cumplen seis días en distintas regiones del país.

Estas interrupciones, convocadas en rechazo al incremento del impuesto predial tras la actualización catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), están impactando de forma directa los corredores logísticos clave para el sector lácteo.

Según la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), las restricciones están dificultando la recolección, transporte y procesamiento de leche cruda, especialmente en zonas estratégicas donde se concentra la producción.

Entérese: Lecheros independientes alertan que están perdiendo $76 por cada litro producido

897.000 litros de leche represados por los bloqueos

De acuerdo con estimaciones preliminares del sector, los departamentos de Boyacá y Santander representan una porción significativa del acopio formal de leche que actualmente enfrenta limitaciones para su movilización.

En Boyacá, el volumen promedio de acopio alcanza los 730.000 litros diarios, mientras que en Santander se ubica en cerca de 167.000 litros diarios.

En conjunto, esto equivale a aproximadamente 897.000 litros diarios que dependen de condiciones normales de movilidad para llegar a las plantas de procesamiento.

El gremio advirtió que estas cifras corresponden únicamente al acopio formal, por lo que el impacto total podría ser mayor si los bloqueos se prolongan en el tiempo.

¿Dónde se concentran las principales afectaciones?

Las interrupciones se han registrado en zonas clave para la actividad lechera. En Santander, la situación es crítica desde hace varios días, con restricciones que en algunos casos impiden completamente la recolección de leche cruda.

En Boyacá, los bloqueos en municipios como Moniquirá y Chitaraque, donde se presentan pasos intermitentes, están reduciendo la capacidad de acopio y aumentando los tiempos de transporte, lo que afecta directamente la calidad del producto.

El sector lechero advierte que la leche debe llegar en menos de 48 horas para evitar pérdidas.
El sector lechero advierte que la leche debe llegar en menos de 48 horas para evitar pérdidas.

La leche es un producto altamente perecedero que requiere condiciones estrictas de transporte. La normativa vigente establece un máximo de 48 horas desde su recolección y enfriamiento para que llegue a las plantas de procesamiento en condiciones óptimas.

En este contexto, cada hora de bloqueo reduce ese margen y eleva el riesgo de pérdida del producto. Aunque algunos transportadores han optado por rutas alternas, estas soluciones implican sobrecostos logísticos que terminan afectando a toda la cadena productiva.

Asoleche pide avanzar en soluciones concertadas

Asoleche señaló que reconoce y respeta el derecho a la protesta, así como la legitimidad de los reclamos frente al incremento del impuesto predial, especialmente en zonas rurales donde los ajustes catastrales pueden superar la capacidad de pago de las familias campesinas.

No obstante, el gremio advirtió que los bloqueos totales o intermitentes están generando impactos directos sobre el acopio formal de leche, afectando tanto a productores como a la industria y poniendo en riesgo el abastecimiento de este alimento esencial.

En ese sentido, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y a los manifestantes para avanzar en soluciones concertadas que permitan garantizar la movilidad en corredores estratégicos. “Proteger el acopio formal de leche es fundamental para la sostenibilidad del sector y para asegurar la disponibilidad de un alimento esencial en la dieta de los colombianos”, señaló el gremio.

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