Avanza la actualización de los Airbus: 87% de la flota de aviones A320 en Colombia ya está lista

El Gobierno nacional entregó este domingo 30 de noviembre un nuevo reporte de la recuperación de la operación aérea, luego de la crisis por la actualización de un software en todos los aviones Airbus del mundo, incluyendo Colombia. Tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) con Avianca, Latam y Jetsmart, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaron que el país entró en una fase de estabilización operacional después del fallo global que obligó a detener miles de aviones A320. Puede leer: Así va la actualización de software en los Airbus A320: ya están habilitados 96 aviones

87% de la flota afectada ya está actualizada

De las 124 aeronaves que quedaron en tierra al inicio de la contingencia, 108 ya completaron la actualización, lo que representa un 87,1% de normalización en la familia A320 que opera en Colombia. El balance por aerolínea muestra avances contundentes: -Latam: 5 de 5 aeronaves actualizadas (100%). -Jetsmart: 1 de 1 actualizada (100%). -Otras aerolíneas, principalmente Avianca: 102 actualizadas (86,4%). Además, cuatro aviones que inicialmente debían ser llevados a taller lograron actualizarse sin traslado, lo que reduce a 19–20 las aeronaves aún pendientes. Conozca más: Estos son algunos de los vuelos que se cancelaron en Colombia por la alerta de Airbus

Thales libera el software definitivo, el paso clave para cerrar la emergencia

El hito más esperado llegó este domingo. Según el Ministerio de Transporte, la empresa Thales terminó los controles de calidad y liberó el software final, una pieza crítica para completar la recuperación técnica. El Gobierno dijo ya coordina la transferencia inmediata del programa a los talleres autorizados, junto con la importación de insumos que permitirán convertir procedimientos complejos en actualizaciones más rápidas.

Impacto en vuelos empieza a ceder en Colombia

Aunque el golpe operacional fue fuerte, los indicadores empiezan a estabilizarse. El sábado se reportaron, según Aerocivil, 98 vuelos cancelados; mientras que este domingo fueron 64 vuelos afectados entre demoras, cambios y cancelaciones. En total, entre el 29 y 30 de noviembre, se registraron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con 22.630 pasajeros impactados. Pese al volumen, los principales aeropuertos, incluido El Dorado, no presentaron congestión severa gracias a los planes de contingencia coordinados por el PMU y las aerolíneas. En contexto: Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

Gobierno mantiene presión sobre Airbus