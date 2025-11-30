Avanza la actualización de los Airbus: 87% de la flota de aviones A320 en Colombia ya está lista

El Gobierno nacional entregó este domingo 30 de noviembre un nuevo reporte de la recuperación de la operación aérea, luego de la crisis por la actualización de un software en todos los aviones Airbus del mundo, incluyendo Colombia.
Tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) con Avianca, Latam y Jetsmart, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaron que el país entró en una fase de estabilización operacional después del fallo global que obligó a detener miles de aviones A320.
