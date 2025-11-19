Así puede actualizar Sisbén IV por internet para acceder a subsidios del Gobierno nacional

El Sisbén IV (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) es la herramienta oficial que clasifica a la población según ingresos y condiciones de vida mediante encuestas.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que más de 29 millones de colombianos están afiliados al sistema.
La finalidad del Sisbén no es dar subsidios directamente, su objetivo es facilitar la focalización de la inversión social, de modo que las entidades que administran programas (Prosperidad Social, alcaldías, ministerios) identifiquen a los potenciales beneficiarios.
Cada entidad define sus propios criterios para asignar ayudas como Renta Joven, Renta Ciudadana o Devolución del IVA.
