Así puede actualizar Sisbén IV por internet para acceder a subsidios del Gobierno nacional

El Sisbén IV (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) es la herramienta oficial que clasifica a la población según ingresos y condiciones de vida mediante encuestas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que más de 29 millones de colombianos están afiliados al sistema. La finalidad del Sisbén no es dar subsidios directamente, su objetivo es facilitar la focalización de la inversión social, de modo que las entidades que administran programas (Prosperidad Social, alcaldías, ministerios) identifiquen a los potenciales beneficiarios. Cada entidad define sus propios criterios para asignar ayudas como Renta Joven, Renta Ciudadana o Devolución del IVA.

Cómo consultar y descargar su clasificación en el Sisbén IV

Si ya fue encuestado, puede conocer y descargar su clasificación consultando el portal oficial del Sisbén IV con tipo y número de documento. Tener registro en el Sisbén no garantiza el acceso automático a subsidios: la postulación y priorización la hace cada programa responsable. Enlace oficial para consultar o actualizar: https://portalciudadano.sisben.gov.co/

Grupos y subgrupos del Sisbén IV: quiénes son los más priorizados

El Sisbén organiza a la población en grupos y subgrupos que ayudan a priorizar inversión social: -Grupo A (A1–A5): hogares en pobreza extrema. -Grupo B (B1–B7): hogares en pobreza moderada. -Grupo C (C1–C18): población en condición de vulnerabilidad. -Grupo D (D1–D21): hogares que no son pobres ni vulnerables. Estos códigos se asignan tras completar la encuesta y determinan la posición del hogar en la priorización de programas.

Paso a paso: cómo actualizar su Sisbén IV por internet

1. Ingrese al Portal Ciudadano del Sisbén: https://portalciudadano.sisben.gov.co/ 2. Regístrese (si no tiene cuenta) con sus datos básicos y cree usuario y contraseña. 3. Inicie sesión y seleccione la opción “Actualizar datos” o “Solicitud de encuesta”. 4. Ingrese la información de identificación de todos los integrantes del hogar (tipo y número de documento). 5. Complete los campos obligatorios (domicilio, ingresos, composición del hogar, condiciones de vivienda, etc.) y acepte términos y condiciones. 6. Envíe la solicitud y espere la revisión por parte de la entidad territorial; el proceso de verificación puede tardar hasta seis días hábiles. El trámite no tiene costo y no requiere intermediarios: evitar gestores que cobren por el mismo procedimiento.

¿Quién puede actualizar la ficha y cuándo es obligatorio hacerlo?

-Quién puede actualizar: Cualquier integrante adulto del hogar mayor de edad puede solicitar la actualización. -Cuándo es obligatorio actualizar: Cambio de residencia. Modificación de ingresos. Variación en la composición del hogar (entrada o salida de miembros). Actualizar a tiempo evita discrepancias en la priorización para los programas sociales.

Descarga y uso de la clasificación: aclaraciones prácticas