Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

El ecosistema emprendedor colombiano acaba de recibir uno de sus mejores reconocimientos internacionales del año. Endeavor, la organización global dedicada a potenciar emprendedores de alto impacto, publicó su edición 2026 de los Outliers, una medición anual que distingue al 10% superior de empresas dentro de su red mundial por crecimiento, escala y desempeño sostenido. Y Colombia no llegó con una ni dos compañías, sino que metió en el top mundial a seis empresas. Addi, Bold, Erco Energy, Habi, Rappi y Siigo forman la delegación colombiana de este año. A ellas se suma Xertica, firma colombo-peruana que aparece en la representación de Perú. Juntas, hacen parte de una cohorte latinoamericana que ha levantado en conjunto más de US$20.200 millones en capital, que incluye 22 unicornios, empresas valuadas en más de US$1.000 millones, y cuatro compañías que ya cotizan en bolsa como dLocal, Globant, MercadoLibre y VTEX. La selección no es un premio de popularidad. Según Endeavor, las empresas deben haber crecido de forma sostenida durante al menos tres años consecutivos en entornos económicos adversos. Más del 80% de los 238 Outliers 2026 opera más allá de sus mercados de origen, y casi la mitad tiene presencia en múltiples regiones. La mitad de las compañías seleccionadas supera los US$100 millones en ingresos anuales. Puede leer más: Cinco empresas colombianas están entre las más innovadoras del mundo en 2026, según Fast Company

¿Por qué Colombia logró colocar seis empresas en los Outliers 2026 de Endeavor?

La pregunta tiene una respuesta que va más allá del mérito individual de cada compañía. “En lugar de esperar estabilidad, los emprendedores construyen a través de la incertidumbre”, afirmó Linda Rottenberg, cofundadora y CEO de Endeavor. Agregó: “Como nos gusta decir, cuando las economías se desaceleran, los emprendedores aceleran”. En ese mismo sentido, Vincent Speranza, director general de Endeavor México, explicó que las empresas que mejor están respondiendo al entorno más desafiante se están enfocando en fortalecer sus economías unitarias y la rentabilidad por cohorte, en construir narrativas más maduras con relevancia global y en operar “no solo como constructores, sino como asignadores estratégicos de capital”. Speranza precisó: “Estamos dejando atrás la narrativa de crecimiento a toda costa para enfocarse en escalar con mayor disciplina. Hoy, el capital no ha desaparecido, pero sí es mucho más selectivo”. El capital, además, se ha vuelto más exigente en gobierno corporativo. Según Speranza, hay un seguimiento más cercano y un despliegue más selectivo. “En el largo plazo, esto fortalece al ecosistema, elevando el estándar tanto para emprendedores como para inversionistas”, señaló.

Las seis empresas colombianas que hacen parte de Endaevor 2026

Addi: de casi morir a cinco trimestres consecutivos de rentabilidad

Pocas historias del ecosistema colombiano ilustran mejor el concepto de resiliencia que la de Addi. La plataforma de compra ahora, paga después (BNPL) fue fundada en 2018 por Santiago Suárez, Daniel Vallejo y Elmer Ortega, y vivió sus primeros años bajo pérdidas y con la presión de un mercado internacional que no terminó de cuajar. Tuvo que cerrar operaciones fuera de Colombia antes de encontrar su camino. Hoy el panorama es radicalmente distinto. Addi cerró 2025 con cinco trimestres consecutivos de crecimiento rentable, 2,7 millones de consumidores activos, 33.000 comercios aliados y US$3.600 millones en créditos preaprobados. Sus ingresos crecieron 6,5 veces entre 2023 y 2025, y la empresa tiene presencia en el 94% del territorio nacional. Un dato que define su propósito es que el 47% de sus usuarios no cuenta con tarjeta de crédito, lo que convierte a Addi en una herramienta concreta de inclusión financiera. Addi también figura en el informe Unicorn Race 2026 de la firma brasileña Distrito como la empresa latinoamericana con mayor potencial de convertirse en el próximo unicornio de la región, con US$788,3 millones levantados hasta su Serie D. Entérese: Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

Bold: la fintech que procesa cerca de un billón de pesos mensuales

Bold nació en 2019 de la mano de José Fernando Vélez, cofundador de PayU Latam, Ana Sandoval y Sergio Vegara con una misión de hacer que los pagos electrónicos fueran accesibles para las pequeñas y medianas empresas colombianas. Seis años después, la compañía procesa cerca de $1 billón mensuales, ha vinculado a más de 550.000 negocios en Colombia y es ya la tercera empresa con mayor transaccionalidad en datáfonos en el país, con una participación del 5% del mercado. En 2025 reportó un crecimiento del 58% en procesamiento total de pagos frente al año anterior, respaldada por General Atlantic y la IFC del Banco Mundial con inversiones que suman US$140 millones. Y en septiembre de ese año completó la adquisición de una empresa en Perú, donde ya opera con cerca de 30.000 clientes, marcando su primer paso de expansión internacional.

Erco Energy: de Medellín al GW de energía renovable

La historia de Erco Energy comienza en Medellín en 2012, cuando dos ingenieros egresados de la Universidad Eafit, Juan Esteban Hincapié y Juan Camilo López, decidieron apostar por la energía solar en un país donde ese mercado era prácticamente inexistente. Más de una década después, la empresa ha evolucionado de instaladora de paneles a operadora integrada verticalmente que cubre construcción, generación, almacenamiento y comercialización de energía. La compañía cuenta hoy con más de 130 MW en proyectos adquiridos y en construcción, con una meta de operar 1 GW de energía renovable para 2030. En noviembre de 2025 inauguró la planta Pétalo del Norte I, con 26,4 MW de capacidad y una inversión de casi US$20 millones, ubicada en la zona limítrofe entre Cesar y Norte de Santander, beneficiando a cerca de 32.600 personas. Pero quizás su hito más relevante es La Martina, la primera planta generadora con baterías de almacenamiento solar a gran escala en la historia del país. Erco emplea a 727 personas y registró en 2024 un crecimiento del 18,1% en activo total. Puede conocer: EPM sella alianza con Erco y fondo europeo para construir mega parque solar en Colombia

Habi: el primer unicornio proptech de América Latina busca más mercados

Habi fue fundada en 2019 por Sebastián Noguera y la estadounidense Brynne McNulty Rojas bajo un modelo poco convencional en la región, el iBuying, es decir, la compra directa de vivienda usada a propietarios para luego recomercializarla. Esa apuesta les valió convertirse en el primer unicornio proptech de América Latina, con una valoración superior a los US$1.000 millones. Desde su última ronda de financiamiento en 2022, Habi no volvió a buscar capital externo y se concentró en rentabilidad, decisión que en su momento generó escepticismo, pero que hoy luce como una jugada maestra. La compañía alcanzó números positivos en Colombia desde el cuarto trimestre de 2024, representa el 10% de los desembolsos hipotecarios en el país y tiene la red de brokers (intermediario) más grande de Colombia. El uso de inteligencia artificial ha permitido transacciones 35% más rápidas y reducciones de hasta 50% en costos operativos en algunos productos. A comienzos de 2026, adquirió Pulppo, plataforma mexicana de tecnología para corredores inmobiliarios, extendiendo su presencia a Argentina y llegando a tres mercados regionales.

Rappi: la superapp colombiana con más de US$5.200 millones de valoración

Rappi es, sin discusión, la startup con mayor valoración en la historia de Colombia. Fundada en 2015 por Simón Borrero, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, la superapp opera hoy en nueve países de América Latina, con más de 30 millones de usuarios, 125.000 restaurantes en plataforma y cerca de 8 millones de órdenes mensuales solo en Colombia, donde cubre más de 60 ciudades y 72 municipios. Su capitalización supera los US$5.200 millones. La compañía habría alcanzado utilidades por primera vez en 2023, después de acumular pérdidas cercanas a $1,2 billones de pesos entre 2016 y ese año. En medio de los preparativos para una eventual salida a bolsa en Estados Unidos, el cofundador y presidente Sebastián Mejía anunció su transición del equipo ejecutivo a la Junta Directiva, un movimiento que los analistas leen como parte del proceso de institucionalización típico en empresas que se preparan para los mercados públicos.

Rappi, la superapp fundada en 2015 por Simón Borrero, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, es la startup con mayor valoración en la historia de Colombia, con una capitalización superior a los US$5.200 millones.

Siigo: la empresa colombiana de software contable más grande de América Latina