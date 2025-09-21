Esta es la advertencia de la SIC a Nequi, Daviplata y otras billeteras digitales sobre el tratamiento de datos

A través de una circular, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha dado a conocer una serie de instrucciones relacionadas con el tratamiento de datos para las empresas del sector fintech.

Esta circular va dirigida a compañías como Nequi, Daviplata, RappiPay, Nubank y otras empresas que combinan las finanzas y la tecnología para ofrecer sus servicios.

Para evitar un abuso en la recolección de datos personales por parte de estas billeteras digitales, la SIC expidió un documento en donde enumera unas acciones que se deben de tener en cuenta a la hora de solicitarle información a sus usuarios.

Dentro de esas instrucciones, las compañías de este sector deberán informarle a sus usuarios la finalidad de cada acceso a información personal y cuáles datos serán recolectados, además de su especialidad. También es la persona quien decide si brinda el acceso o no a información como la ubicación o la cámara.

La SIC también le indició a estas empresas que los titulares de los servicios tienen derecho a recibir una explicación clara y comprensible sobre cualquier decisión que se tome de forma automatizada y sea desfavorable para el usuario.

En la circular se menciona las gestiones de cobranza y desde la SIC se le ordena a estas compañías financieras que deben abstenerse de contactar tanto a las referencias personales suministradas por los usuarios como a personas relacionadas en la lista de contactos, salvo se cuenta con la debida autorización.