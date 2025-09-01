Aumenta 37% el número de afiliados a planes de medicina prepagada en Colombia

Los afiliados a medicina prepagada en Colombia alcanzaron 1,4 millones, un crecimiento del 37% desde 2022, en medio de la crisis financiera del sistema de salud y las intervenciones estatales a las EPS.
El descontento hacia la atención pública se refleja en el número de reclamos: a corte del primer semestre, crecieron 33%; esto mientras el Gobierno es responsable por más de la mitad de los 52,2 millones de usuarios registrados en el país.
